https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-rossii-pristupyat-k-klinicheskim-issledovaniyam-vaktsiny-spreya-20891627.html
В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
Исследование продлятся до конца 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T16:03+0500
2021-10-13T16:03+0500
2021-10-13T16:03+0500
россия
научные исследования
вакцинация
министерство здравоохранения россии
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В реестре разрешений клинических исследований при Минздраве РФ появилось еще одно — оно позволяет начать соответствующие процедуры относительно назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщает РИА Новости.Исследование планируют завершить к концу 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев.Напомним, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире.Препарат одобрили более чем в 70 странах. Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще четыре вакцины от коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-Rossii-razrabotalinazalnuyu-formu-Sputnik-V-16031011.html
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научные исследования, вакцинация, министерство здравоохранения россии
В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
Исследование продлятся до конца 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
В реестре разрешений клинических исследований при Минздраве РФ появилось еще одно — оно позволяет начать соответствующие процедуры относительно назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщает РИА Новости
.
"SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев", — говорится в документе.
Исследование планируют завершить к концу 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев.
Напомним, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире.
Препарат одобрили более чем в 70 странах. Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще четыре вакцины от коронавируса.