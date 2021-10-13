https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-rossii-pristupyat-k-klinicheskim-issledovaniyam-vaktsiny-spreya-20891627.html

В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея

В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея

Исследование продлятся до конца 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T16:03+0500

2021-10-13T16:03+0500

2021-10-13T16:03+0500

россия

научные исследования

вакцинация

министерство здравоохранения россии

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В реестре разрешений клинических исследований при Минздраве РФ появилось еще одно — оно позволяет начать соответствующие процедуры относительно назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщает РИА Новости.Исследование планируют завершить к концу 2023 года, участие в нем примут 500 добровольцев.Напомним, разработанный в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире.Препарат одобрили более чем в 70 странах. Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще четыре вакцины от коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-Rossii-razrabotalinazalnuyu-formu-Sputnik-V-16031011.html

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научные исследования, вакцинация, министерство здравоохранения россии