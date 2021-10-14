Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане

В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право на досрочное голосование.

Оно начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.

Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу).