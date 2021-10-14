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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html
Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
На территории РФ участки открылись в посольстве в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово", а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T09:08+0500
2021-10-14T09:08+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
голосование
досрочное голосование
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Начинается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана.Оно продлится до 20 октября. На территории России участки открылись в посольстве республики в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово" (Московская область), а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново.Они будут работать с 7.00 до 17.00 по московскому времени. Голосование вне зданий дипмиссиий будет проводиться в густонаселенных районах проживания избирателей при помощи переносных урн и кабин. Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане смогут проголосовать в том числе за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Выборы президента Узбекистана пройдут в следующее воскресенье, 24 октября.Своих кандидатов в ЦИК зарегистрировали все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат".В предстоящих выборах примет участие в том числе президент Шавкат Мирзиёев.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html
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президентские выборы в узбекистане, голосование, досрочное голосование, выборы президента

Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане

09:08 14.10.2021
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© AP Photo / Anvar IlyasovВыборы президента Узбекистана, архивное фото
Выборы президента Узбекистана, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Anvar Ilyasov
На территории РФ участки открылись в посольстве в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово", а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Начинается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана.
Оно продлится до 20 октября. На территории России участки открылись в посольстве республики в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово" (Московская область), а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново.
Они будут работать с 7.00 до 17.00 по московскому времени.
В соответствии с избирательным законодательством, участковые избирательные комиссии за рубежом, учитывая большое количество избирателей, могут приглашать граждан к досрочному голосованию во избежание очередей на участках в день голосования.
Голосование вне зданий дипмиссиий будет проводиться в густонаселенных районах проживания избирателей при помощи переносных урн и кабин.
Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Кто и как может проголосовать?

В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право на досрочное голосование.

Оно начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.

Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу).

Граждане смогут проголосовать в том числе за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Выборы президента Узбекистана пройдут в следующее воскресенье, 24 октября.
Своих кандидатов в ЦИК зарегистрировали все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат".
В предстоящих выборах примет участие в том числе президент Шавкат Мирзиёев.
Камера видеонаблюдения на избирательном участке - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках
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