Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
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© AP Photo / Anvar IlyasovВыборы президента Узбекистана, архивное фото
© AP Photo / Anvar Ilyasov
На территории РФ участки открылись в посольстве в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово", а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Начинается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана.
Оно продлится до 20 октября. На территории России участки открылись в посольстве республики в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово" (Московская область), а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново.
Они будут работать с 7.00 до 17.00 по московскому времени.
В соответствии с избирательным законодательством, участковые избирательные комиссии за рубежом, учитывая большое количество избирателей, могут приглашать граждан к досрочному голосованию во избежание очередей на участках в день голосования.
Голосование вне зданий дипмиссиий будет проводиться в густонаселенных районах проживания избирателей при помощи переносных урн и кабин.
Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Кто и как может проголосовать?
В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право на досрочное голосование.
Оно начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.
Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу).
Граждане смогут проголосовать в том числе за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Выборы президента Узбекистана пройдут в следующее воскресенье, 24 октября.
Своих кандидатов в ЦИК зарегистрировали все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, НДПУ и "Адолат".
В предстоящих выборах примет участие в том числе президент Шавкат Мирзиёев.