https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html

ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках

ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках

Процесс голосования на участках, где установят видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК, на большом мониторе в пресс-центре, по телеканалу "Узбекистан... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T13:41+0500

2021-10-13T13:41+0500

2021-10-13T14:01+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

избирательные участки

видеонаблюдение

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Систему видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента Узбекистана установят на 207 избирательных участках, заявил зампредседателя ЦИК Бахром Кучкаров в рамках заседания ЦИК в онлайн-формате.По его словам, это почти в 3,5 раза больше, чем на выборах в парламент в декабре 2019 года, когда данная система была впервые внедрена. Тогда 120 камер установили на 60 избирательных участках, добавил спикер.Как сообщил зампредседателя ЦИК, процесс голосования на участках, где установят видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК, на большом мониторе в пресс-центре, по телеканалу "Узбекистан 24", а также в здании Центральной избирательной комиссии. По информации Центризбиркома, на территории 14 избирательных округов сформировано 10 760 избирательных участков. Отмечается, что число избирателей достигло свыше 21,2 миллиона.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, избирательная кампания стартовала 23 июля. Своих кандидатов зарегистрировали в ЦИК все пять официально действующих в стране партий: Экологическая - Нарзулло Обломуродов, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - Алишер Кадыров, Либерально-демократическая (УзЛиДеП) - действующий президент Шавкат Мирзиёев, Народно-демократическая (НДПУ) - Максуда Ворисова и "Адолат" ("Справедливость") - Бахром Абдухалимов. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась в стране 20 сентября.Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы прошли в республике 4 декабря 2016 года. Победу на них одержал Мирзиёев, занимавший ранее пост премьер-министра. Первый президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

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президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, избирательные участки, видеонаблюдение