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ЕБРР поможет Узбекистану с внедрением свопов на финансовом рынке
ЕБРР поможет Узбекистану с внедрением свопов на финансовом рынке
Стороны подписали генеральное соглашение ISDA. Что оно подразумевает, читайте в обзоре. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T08:30+0500
2021-10-14T08:30+0500
экономика
министерство финансов узбекистана
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и министерство финансов Узбекистана подписали соглашение о внедрении механизма сделок своп на рынке республики. На днях замминистра финансов Узбекистана Одилбек Исаков и директор казначейства ЕБРР Аксель ван Недервен провели в Ташкенте встречу, на которой обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества.Стороны обменялись мнениями по снижению зависимости экономики Узбекистана от иностранной валюты за счет развития рынка деривативов, внедрения новых инструментов рынка капитала, привлечения кредитов в национальной валюте и снижения бремени платежи в иностранной валюте. Генеральное соглашение международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) применяется во всем мире для заключения сделок своп, форвардных сделок и сделок с другими внебиржевыми производными финансовыми инструментами.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/ebrr-obnovil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-19463178.html
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министерство финансов узбекистана, европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

ЕБРР поможет Узбекистану с внедрением свопов на финансовом рынке

08:30 14.10.2021
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© Pixabay / Gerd AltmannГрафик, иллюстративное фото
График, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
Стороны подписали генеральное соглашение ISDA. Что оно подразумевает, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и министерство финансов Узбекистана подписали соглашение о внедрении механизма сделок своп на рынке республики.
"Стороны подписали генеральное соглашение ISDA, разработанное международной ассоциацией свопов и деривативов, для проведения первой тестовой своповой операции в Узбекистане", — говорится в сообщении Минфина РУз.
На днях замминистра финансов Узбекистана Одилбек Исаков и директор казначейства ЕБРР Аксель ван Недервен провели в Ташкенте встречу, на которой обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями по снижению зависимости экономики Узбекистана от иностранной валюты за счет развития рынка деривативов, внедрения новых инструментов рынка капитала, привлечения кредитов в национальной валюте и снижения бремени платежи в иностранной валюте.
Генеральное соглашение международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) применяется во всем мире для заключения сделок своп, форвардных сделок и сделок с другими внебиржевыми производными финансовыми инструментами.
График - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
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ЕБРР обновил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
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