https://uz.sputniknews.ru/20211014/fsb-likvidirovala-terroristicheskuyu-yacheyku-vo-vladimire-i-moskve-20907864.html
ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
Законспирированная ячейка международной террористической организации была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Лидер группы арестован... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T14:31+0500
2021-10-14T14:31+0500
2021-10-14T14:31+0500
россия
москва
фсб россии
борьба с терроризмом
террористы
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/643/12/6431201_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_de7d150f7ee82ebea05bf3ccb5a60b6a.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.Речь о международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* . Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", говорится в сообщении. Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. 29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, отмечается в сообщении.* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-moskve-i-drugix-regionax-rossii-zaderjali-terroristov---fsb-rf-20234380.html
https://uz.sputniknews.ru/20200226/V-Tashkente-na-etoy-nedele-zaderzhali-vtoruyu-gruppu-terroristov-13546889.html
россия
москва
владимирская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/643/12/6431201_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aa72da77c27c95dee0312cfb5de769c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, фсб россии, борьба с терроризмом, террористы, владимирская область
ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
Законспирированная ячейка международной террористической организации была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Лидер группы арестован, его соратников выдворили на родину.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщает РИА Новости
со ссылкой на региональное управление ведомства.
Речь о международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* . Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", говорится в сообщении.
Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. 29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, отмечается в сообщении.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран