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ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
Законспирированная ячейка международной террористической организации была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Лидер группы арестован... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T14:31+0500
2021-10-14T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.Речь о международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* . Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", говорится в сообщении. Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. 29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, отмечается в сообщении.* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-moskve-i-drugix-regionax-rossii-zaderjali-terroristov---fsb-rf-20234380.html
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москва, фсб россии, борьба с терроризмом, террористы, владимирская область

ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве

14:31 14.10.2021
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© Sputnik / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Макс Ветров
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Законспирированная ячейка международной террористической организации была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Лидер группы арестован, его соратников выдворили на родину.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Речь о международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* . Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", говорится в сообщении.
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Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. 29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, отмечается в сообщении.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран
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