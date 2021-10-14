https://uz.sputniknews.ru/20211014/fsb-likvidirovala-terroristicheskuyu-yacheyku-vo-vladimire-i-moskve-20907864.html

ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве

ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве

Законспирированная ячейка международной террористической организации была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Лидер группы арестован... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T14:31+0500

2021-10-14T14:31+0500

2021-10-14T14:31+0500

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.Речь о международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* . Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик. Они причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма", говорится в сообщении. Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. 29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок, отмечается в сообщении.* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-moskve-i-drugix-regionax-rossii-zaderjali-terroristov---fsb-rf-20234380.html

https://uz.sputniknews.ru/20200226/V-Tashkente-na-etoy-nedele-zaderzhali-vtoruyu-gruppu-terroristov-13546889.html

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москва, фсб россии, борьба с терроризмом, террористы, владимирская область