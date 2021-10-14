https://uz.sputniknews.ru/20211014/komu-predostavyat-bezzalogovyy-kredit-na-jilischnoe-stroitelstvo-20904159.html
Кому предоставят беззалоговый кредит на жилищное строительство
Кому предоставят беззалоговый кредит на жилищное строительство
Гарантии по кредиту бесплатно обеспечиваются фондами "Саховат ва кўмак", "Женская тетрадь" и "Молодежная тетрадь". 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T12:24+0500
2021-10-14T12:24+0500
2021-10-14T13:01+0500
общество
узбекистан
кредит
малообеспеченные семьи
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ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Детям из малообеспеченных семей и молодоженам, впервые вступающим в брак, выдадут беззалоговые кредиты на возведение пристроек к частным домам. Постановление об этом подписал Кабинет министров.Получить кредит смогут те, кто внесен в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь" или "Молодежную тетрадь". Размер ссуды – до 33 миллионов сумов.Кредит выдается при соблюдении следующих требований:- возраст от 18 до 30 лет;- впервые вступившим в брак (обе стороны);- ранее не получавшим льготную ипотечную ссуду по программам доступного жилья.Кредиты выдаются банками на условиях возвратности, полной оплаты, обеспеченности, срочности и целевого назначения. Гарантии по кредиту бесплатно обеспечивают фонды "Саховат ва кўмак", "Женская тетрадь" и "Молодежная тетрадь".Кредиты выдаются на срок не более 20 лет с 6-месячным льготным периодом. При этом первоначальный взнос составляет не менее 15 процентов от стоимости дополнительно возводимого жилья в индивидуальном доме.Банк рассматривает вопрос о выдаче кредита заявителю в течение 3 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. В случае одобрения заявки подписывается кредитный договор.Указом президента от 13 июля 2021 года детям из семей, включенных в "Железную тетрадь", и обучающимся в государственных вузах за первый учебный год в 2021/2022 учебному году покрывается полная сумма платного контракта за счет средств Госбюджета.Кроме того с 1 сентября 2021 года студентам, обучающимся в вузах на платно-контрактной основе, выделяются образовательные кредиты в размере основной процентной ставки ЦБ с условием возврата в семилетний срок, начиная с седьмого месяца, после окончания срока обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-rasschitayut-stoimost-minimalnyx-rasxodov-potrebiteley-20296698.html
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узбекистан, кредит, малообеспеченные семьи
Кому предоставят беззалоговый кредит на жилищное строительство
12:24 14.10.2021 (обновлено: 13:01 14.10.2021)
Гарантии по кредиту бесплатно обеспечиваются фондами "Саховат ва кўмак", "Женская тетрадь" и "Молодежная тетрадь".
ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik
. Детям из малообеспеченных семей и молодоженам, впервые вступающим в брак, выдадут беззалоговые кредиты на возведение пристроек к частным домам. Постановление
об этом подписал Кабинет министров.
Получить кредит смогут те, кто внесен в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь" или "Молодежную тетрадь". Размер ссуды – до 33 миллионов сумов.
Кредит выдается при соблюдении следующих требований:
- возраст от 18 до 30 лет;
- впервые вступившим в брак (обе стороны);
- ранее не получавшим льготную ипотечную ссуду по программам доступного жилья.
Кредиты выдаются банками на условиях возвратности, полной оплаты, обеспеченности, срочности и целевого назначения. Гарантии по кредиту бесплатно обеспечивают фонды "Саховат ва кўмак", "Женская тетрадь" и "Молодежная тетрадь".
Кредиты выдаются на срок не более 20 лет с 6-месячным льготным периодом. При этом первоначальный взнос составляет не менее 15 процентов от стоимости дополнительно возводимого жилья в индивидуальном доме.
Банк рассматривает вопрос о выдаче кредита заявителю в течение 3 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. В случае одобрения заявки подписывается кредитный договор.
Указом президента от 13 июля 2021 года детям из семей, включенных в "Железную тетрадь", и обучающимся в государственных вузах за первый учебный год в 2021/2022 учебному году покрывается полная сумма платного контракта за счет средств Госбюджета.
Кроме того с 1 сентября 2021 года студентам, обучающимся в вузах на платно-контрактной основе, выделяются образовательные кредиты в размере основной процентной ставки ЦБ с условием возврата в семилетний срок, начиная с седьмого месяца, после окончания срока обучения.