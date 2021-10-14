https://uz.sputniknews.ru/20211014/mirziyoev-rasschityvaet-privlech-eaes-v-priarale-20912715.html

Мирзиёев рассчитывает привлечь ЕАЭС в Приаралье

Мирзиёев рассчитывает привлечь ЕАЭС в Приаралье

Президент Узбекистана предложил странам ЕАЭС обсудить возможность реализации совместных проектов в регионе Приаралья, определенной ООН зоной экологических... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T18:28+0500

2021-10-14T18:28+0500

2021-10-14T18:28+0500

политика

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на активное участие партнеров из стран ЕАЭС в совместных проектах зоны экологических инновация и технологий в регионе Приаралья.Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что особый статус региона определен специальной резолюцией генассамблеи ООН.Возможность такого сотрудничества президент предложил обсудить в сентябре будущего года в Нукусе, где запланирован международный форум по зеленой энергетике.В условиях усиления экологических вызовов, включая глобальное изменение климата, возрастает необходимость скоординированных мер по смягчению их последствий, уверен Мирзиёев. В связи с этим он выразил готовность к взаимодействию с ЕАЭС по движению в направлении углеродной нейтральности экономик стран-участниц.Наряду с этим лидер государства проявил интерес к сотрудничеству с новой рабочей группой высокого уровня по вопросам климатической повестки, созданной в рамках объединения.Ранее сообщалось, что в ходе саммита участники рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в рамках союза. Это торгово-экономическое направление, проблема изменения климата, формирование общего рынка нефтепродуктов, регулирование таможенных пошлин и другое.Статус государства-наблюдателя в Организации Узбекистан получил в декабре прошлого года. В апреле 2021-го приняты меморандум о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией и план совместных мероприятий на 2021-2023 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/shavkat-mirziyoev-prinimaet-uchastie-v-zasedanii-vysshego-soveta-eaes-20909109.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции