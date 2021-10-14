https://uz.sputniknews.ru/20211014/rossiyskie-ucheny-pomogut-uzbekistanu--rasshirit-spektr-fundamentalnyx-issledovaniy---20911950.html

Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований

Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований

Достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T17:34+0500

2021-10-14T17:34+0500

2021-10-14T17:40+0500

общество

узбекистан

российские ученые

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан расширит спектр фундаментальных исследований вместе с российскими учеными в рамках международного совместного конкурса научных проектов, сообщает пресс-служба Мининноваций.Для реализации инициативы делегация из представителей министерства встретилась с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, вице-президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", академиком Владиславом Панченко и руководящим составом фонда. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения спектра фундаментальных исследований в рамках международного совместного конкурса научных проектов "Узбекистан-Россия". "Совместные фундаментальные исследования требуют соруководителя в лице российских ученых с индексом Хирша 5 и выше в международной базе данных Scopus", - информируют в Мининноваций. По данным министерства, в будущем это поспособствует развитию новых престижных научных направлений и школ в Узбекистане. В рамках мероприятия также была достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины, а также внедрении новых практик в области лазерных технологий и механизмов ядерной медицины.

https://uz.sputniknews.ru/20210111/Rossiyskie-i-uzbekskie-uchenye-vyyavili-neozhidannyy-sposob-borby-s-COVID-19-15762808.html

https://uz.sputniknews.ru/20200828/Shuster-rossiyskie-uchenye-mogut-pomoch-Uzbekistanu-v-razvitii-geologorazvedki-14860748.html

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узбекистан, российские ученые, министерство инновационного развития узбекистана