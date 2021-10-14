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Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований
Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований
Достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T17:34+0500
2021-10-14T17:40+0500
общество
узбекистан
российские ученые
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан расширит спектр фундаментальных исследований вместе с российскими учеными в рамках международного совместного конкурса научных проектов, сообщает пресс-служба Мининноваций.Для реализации инициативы делегация из представителей министерства встретилась с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, вице-президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", академиком Владиславом Панченко и руководящим составом фонда. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения спектра фундаментальных исследований в рамках международного совместного конкурса научных проектов "Узбекистан-Россия". "Совместные фундаментальные исследования требуют соруководителя в лице российских ученых с индексом Хирша 5 и выше в международной базе данных Scopus", - информируют в Мининноваций. По данным министерства, в будущем это поспособствует развитию новых престижных научных направлений и школ в Узбекистане. В рамках мероприятия также была достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины, а также внедрении новых практик в области лазерных технологий и механизмов ядерной медицины.
https://uz.sputniknews.ru/20210111/Rossiyskie-i-uzbekskie-uchenye-vyyavili-neozhidannyy-sposob-borby-s-COVID-19-15762808.html
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узбекистан, российские ученые, министерство инновационного развития узбекистана

Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований

17:34 14.10.2021 (обновлено: 17:40 14.10.2021)
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© Мининноваций УзбекистанаВстреча с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, вице-президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", академиком Владиславом Панченко.
Встреча с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, вице-президентом Национального исследовательского центра Курчатовский институт, академиком Владиславом Панченко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Мининноваций Узбекистана
Достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан расширит спектр фундаментальных исследований вместе с российскими учеными в рамках международного совместного конкурса научных проектов, сообщает пресс-служба Мининноваций.
Для реализации инициативы делегация из представителей министерства встретилась с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, вице-президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", академиком Владиславом Панченко и руководящим составом фонда.
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В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения спектра фундаментальных исследований в рамках международного совместного конкурса научных проектов "Узбекистан-Россия".
"Совместные фундаментальные исследования требуют соруководителя в лице российских ученых с индексом Хирша 5 и выше в международной базе данных Scopus", - информируют в Мининноваций.
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По данным министерства, в будущем это поспособствует развитию новых престижных научных направлений и школ в Узбекистане.
В рамках мероприятия также была достигнута договоренность о совместном проведении научных исследований в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины, а также внедрении новых практик в области лазерных технологий и механизмов ядерной медицины.
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