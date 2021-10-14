https://uz.sputniknews.ru/20211014/shavkat-mirziyoev-oboznachil-shest-napravleniy-razvitiya-v-ramkax-eek-20913257.html

Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в рамках ЕЭК

Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в рамках ЕЭК

Основными сферами взаимодействия по мнению узбекского президента должны стать торгово-экономическое сотрудничество, продовольственная безопасность и экология. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T19:05+0500

2021-10-14T19:05+0500

2021-10-14T19:05+0500

политика

шавкат мирзиёев

еаэс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.По словам главы государства, несмотря на пандемию, товарооборот Узбекистана со странами организации увеличился на 30%. Республика не ограничивается формальной ролью наблюдателя, а активно реализует совместные проекты.В своей речи глава Узбекистана обозначил приоритетные задачи сотрудничества в рамках организации. Одной из таких задач стало наращивание торгово-экономических связей. Президент предложил разработать дорожную карту по увеличению взаимной торговли и устранению существующих барьеров.Вторая сфера, обозначенная президентом – это создание межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации.Еще одной немаловажной сферой развития сотрудничества президент считает совершенствование сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры между странами. В качестве примера Шавкат Мирзиёев привел сотрудничество между Узбекистаном, Россией и Казахстаном в рамках проекта "Агроэкспресс" по перевозке продовольственных товаров между странами прямыми ускоренными рейсами на поездах-рефрижираторах, и пригласил другие страны присоединиться к данной инициативе.В условиях пандемии особую актуальность приобретает проблема продовольственной безопасности. Это еще одна сфера взаимодействия, которая требует внимания в рамках ЕАЭС.В современном обществе для эффективного взаимодействия требуется также расширение электронной торговли. Однако темпы и уровень цифровизации в странах-членах организации значительно различаются.И последняя область взаимодействия, о которой упомянул Шавкат Мирзиёев в своей речи – экологические вызовы, в частности движение в сторону углеродной нейтральности экономики и климата.Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 14 октября в режиме видеоконференции с участием глав государств ЕАЭС, а также стран наблюдателей — Кубы и Узбекистана. Основными темами саммита стали изменение климата, формирование общего рынка нефтепродуктов, регулирование таможенных пошлин и другие аспекты международного сотрудничества.Полную версию выступления Шавката Мирзиёева вы можете посмотреть на видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/mirziyoev-rasschityvaet-privlech-eaes-v-priarale-20912715.html

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шавкат мирзиёев, еаэс, узбекистан