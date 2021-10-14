Политика
Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в рамках ЕЭК
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основными сферами взаимодействия по мнению узбекского президента должны стать торгово-экономическое сотрудничество, продовольственная безопасность и экология.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на саммите ЕАЭС обозначил основные направления развития сотрудничества в рамках организации.
По словам главы государства, несмотря на пандемию, товарооборот Узбекистана со странами организации увеличился на 30%. Республика не ограничивается формальной ролью наблюдателя, а активно реализует совместные проекты.
"Ведется работа по налаживанию сотрудничества с Евразийским банком развития, в рамках которого готовится совместные проекты в сфере возобновляемой энергетики фармацевтики, машиностроении, электротехнической и химической промышленности", - подчеркнул Мирзиёев.
В своей речи глава Узбекистана обозначил приоритетные задачи сотрудничества в рамках организации. Одной из таких задач стало наращивание торгово-экономических связей. Президент предложил разработать дорожную карту по увеличению взаимной торговли и устранению существующих барьеров.
Вторая сфера, обозначенная президентом – это создание межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации.
"Мы уже приступили к рассмотрению этих вопросов с представителями ЕАЭС в ходе промышленного форума и выставки Иннопром, состоявшейся в апреле этого года в Ташкенте. Теперь эти мероприятия будут проводиться на ежегодной основе в столице Узбекистана и трансформируются в площадку регионального значения Иннопром-Центральная Азия", - сказал он.
Еще одной немаловажной сферой развития сотрудничества президент считает совершенствование сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры между странами. В качестве примера Шавкат Мирзиёев привел сотрудничество между Узбекистаном, Россией и Казахстаном в рамках проекта "Агроэкспресс" по перевозке продовольственных товаров между странами прямыми ускоренными рейсами на поездах-рефрижираторах, и пригласил другие страны присоединиться к данной инициативе.
В условиях пандемии особую актуальность приобретает проблема продовольственной безопасности. Это еще одна сфера взаимодействия, которая требует внимания в рамках ЕАЭС.
"Речь идет о консолидации усилий в целях более эффективного использования человеческих, земельных, водных и финансовых ресурсов, а также научных и технологических достижений. В этой связи предлагаем разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности на евразийском пространстве", - отметил Шавкат Мирзиёев.
В современном обществе для эффективного взаимодействия требуется также расширение электронной торговли. Однако темпы и уровень цифровизации в странах-членах организации значительно различаются.
"В этом плане особую актуальность приобретает обмен практическим опытом и взаимный трансфер передовых технологий. Пользуясь случаем выражаю признательность руководству Российской Федерации за содействие в цифровизации систем налогового администрирования и кадастра Узбекистана. Мы заинтересованы в активизации своего участия в проектах ЕАЭС цифровой технической регулировании и цифровизации грузовых железнодорожных перевозок", - подчеркнул президент.
И последняя область взаимодействия, о которой упомянул Шавкат Мирзиёев в своей речи – экологические вызовы, в частности движение в сторону углеродной нейтральности экономики и климата.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 14 октября в режиме видеоконференции с участием глав государств ЕАЭС, а также стран наблюдателей — Кубы и Узбекистана. Основными темами саммита стали изменение климата, формирование общего рынка нефтепродуктов, регулирование таможенных пошлин и другие аспекты международного сотрудничества.
Полную версию выступления Шавката Мирзиёева вы можете посмотреть на видео.