https://uz.sputniknews.ru/20211014/tashkenttsy-smogut-oplachivat-proezd-v-avtobusax-s-pomoschyu-qr-koda-20907573.html

Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода

Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода

Для покупки проездного билета, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салоне общественного транспорта. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T14:03+0500

2021-10-14T14:03+0500

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общество

общественный транспорт

qr-код

автобусы

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Оплачивать за проезд в автобусах посредством QR-кода теперь могут жители столицы, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".По информации транспортной компании, чтобы купить проездной билет, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салонах автобусов. Для этого им нужно воспользоваться приложением CLICK Evolution.Отображенный на экране смартфона билет можно будет предъявить кондуктору или водителю. За каждую поездку граждане смогут получить до 2% кешбека. Отмечается, что оплачивать за проезд новым способом сможет даже ребенок. Для этого родителям необходимо открыть в приложении CLICK-Evolution кошелек и пополнять его баланс со своей карты или наличными через PAYNET. Билет можно найти в разделе "Отчеты" при нажатии на кнопку "Показать билет", которая будет отображаться в течение часа. В "Тошшахартрансхизмат" опубликовали полный алгоритм работы оплаты через QR-код в общественном транспорте.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vvedut-beskontaktnuyu-sistemu-oplaty-19594230.html

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общественный транспорт, qr-код, автобусы