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Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода
Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода
Для покупки проездного билета, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салоне общественного транспорта. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T14:03+0500
2021-10-14T14:03+0500
общество
общественный транспорт
qr-код
автобусы
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Оплачивать за проезд в автобусах посредством QR-кода теперь могут жители столицы, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".По информации транспортной компании, чтобы купить проездной билет, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салонах автобусов. Для этого им нужно воспользоваться приложением CLICK Evolution.Отображенный на экране смартфона билет можно будет предъявить кондуктору или водителю. За каждую поездку граждане смогут получить до 2% кешбека. Отмечается, что оплачивать за проезд новым способом сможет даже ребенок. Для этого родителям необходимо открыть в приложении CLICK-Evolution кошелек и пополнять его баланс со своей карты или наличными через PAYNET. Билет можно найти в разделе "Отчеты" при нажатии на кнопку "Показать билет", которая будет отображаться в течение часа. В "Тошшахартрансхизмат" опубликовали полный алгоритм работы оплаты через QR-код в общественном транспорте.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vvedut-beskontaktnuyu-sistemu-oplaty-19594230.html
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общественный транспорт, qr-код, автобусы

Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода

14:03 14.10.2021
427
© Sputnik / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Евгений Самарин
/
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Для покупки проездного билета, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салоне общественного транспорта.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Оплачивать за проезд в автобусах посредством QR-кода теперь могут жители столицы, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
По информации транспортной компании, чтобы купить проездной билет, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, размещенный в салонах автобусов. Для этого им нужно воспользоваться приложением CLICK Evolution.
Отображенный на экране смартфона билет можно будет предъявить кондуктору или водителю. За каждую поездку граждане смогут получить до 2% кешбека.
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Отмечается, что оплачивать за проезд новым способом сможет даже ребенок. Для этого родителям необходимо открыть в приложении CLICK-Evolution кошелек и пополнять его баланс со своей карты или наличными через PAYNET.
Билет можно найти в разделе "Отчеты" при нажатии на кнопку "Показать билет", которая будет отображаться в течение часа.
В "Тошшахартрансхизмат" опубликовали полный алгоритм работы оплаты через QR-код в общественном транспорте.
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