https://uz.sputniknews.ru/20211014/uzbekistanskim-migrantam-povysyat-vyplaty-na-kompensatsiyu-rasxodov-pri-trudoustroystve-20904468.html

Узбекистанским мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве

Узбекистанским мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве

Граждане, собирающиеся в организованную трудовую миграцию, должны быть зарегистрированы в единой базе Министерства занятости и трудовых отношений... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T12:29+0500

2021-10-14T12:29+0500

2021-10-14T12:33+0500

миграция

узбекистанцы

трудовая миграция

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Трудовым мигрантам с 1 сентября 2022 года повысят выплаты, связанные с компенсацией расходов на экзамены, дорогу и оформление рабочей визы, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. При этом они должны быть зарегистрированы в единой базе Министерства занятости и трудовых отношений Labour-migration.Отмечается, что в случае успешной сдачи экзаменов по иностранному языку или по профессии, гражданам возместят траты в размере трех БРВ - 810 тысяч сумов (ранее было 735 тысяч сумов). К тому же при покупке билета, мигрантам компенсируют расходы на дорогу в размере двух БРВ - 540 тысяч сумов (прежде - 490 тысяч сумов). Также узбекистанцам, собирающимся в организованную трудовую миграцию, покроют издержки, связанные с получением рабочей визы в других странах, в размере 5 БРВ - до 1 млн 350 тысяч (ранее до 1 млн 225 тысяч).

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узбекистанцы, трудовая миграция, трудовые мигранты