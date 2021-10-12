Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211012/eksperty-obyasnili-komu-i-zachem-snyali-zapret-na-vezd-v-rf--20872338.html
Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
Ситуацию прокомментировал политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский, а также... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:54+0500
2021-10-12T14:07+0500
миграция
запрет
въезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/10/15613020_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_c7037e1c016bd090a483941c6c42914b.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российские власти сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Данную ситуацию прокомментировал корреспонденту Sputnik политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.По мнению эксперта, практику выдворения за два административных нарушения необходимо отменять, заменив ее штрафами. Как считает Юрий Московский, эту меру нужно применить в отношении всех иностранных граждан, а не только Узбекистана и Таджикистана.В свою очередь эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев заявил, что это ожидаемая новость. "Запрет на въезд снять в любом случае проще, чем привлекать заключенных к работам, как планировалось ранее", - заключил Полетаев.Ранее глава Федерация мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских и 150 тысяч таджикистанских мигрантов. Он также отметил, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/migranty-v-meditsine-zachem-nujen-novyy-ekzamen-dlya-vrachey-inostrantsev-20862260.html
https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/10/15613020_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_62f67535bd9ae9d641fe420bf3100af1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запрет, въезд

Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ

13:54 12.10.2021 (обновлено: 14:07 12.10.2021)
401
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВывозной рейс из Новосибирска в Ташкент
Вывозной рейс из Новосибирска в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Ситуацию прокомментировал политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский, а также эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российские власти сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Данную ситуацию прокомментировал корреспонденту Sputnik политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.

"Под амнистию попали те, кто был выдворен за два и более административных правонарушения без решения судов", - пояснил Московский.

По мнению эксперта, практику выдворения за два административных нарушения необходимо отменять, заменив ее штрафами.
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Миграция
Мигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
Вчера, 20:04
1055
Как считает Юрий Московский, эту меру нужно применить в отношении всех иностранных граждан, а не только Узбекистана и Таджикистана.
В свою очередь эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев заявил, что это ожидаемая новость. "Запрет на въезд снять в любом случае проще, чем привлекать заключенных к работам, как планировалось ранее", - заключил Полетаев.
Силуэты мужчин - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Общество
Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября
30 сентября, 15:54
3025
Ранее глава Федерация мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских и 150 тысяч таджикистанских мигрантов. Он также отметил, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном уровне.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:13Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
13:12В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
12:14Узбекистанские наездники завоевали "золото" и "серебро" на Кубке Евразии в Москве
12:10Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
11:33Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:23Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
11:19Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю
11:03Изменен порядок аттестации медработников
11:03Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
10:37Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
10:29В двух районах Ташкента временно отключат газ
09:57Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
09:47Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:10Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
08:47Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
08:26Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"