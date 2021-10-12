https://uz.sputniknews.ru/20211012/eksperty-obyasnili-komu-i-zachem-snyali-zapret-na-vezd-v-rf--20872338.html
Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
Ситуацию прокомментировал политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский, а также... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:54+0500
2021-10-12T13:54+0500
2021-10-12T14:07+0500
миграция
запрет
въезд
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российские власти сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Данную ситуацию прокомментировал корреспонденту Sputnik политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.По мнению эксперта, практику выдворения за два административных нарушения необходимо отменять, заменив ее штрафами. Как считает Юрий Московский, эту меру нужно применить в отношении всех иностранных граждан, а не только Узбекистана и Таджикистана.В свою очередь эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев заявил, что это ожидаемая новость. "Запрет на въезд снять в любом случае проще, чем привлекать заключенных к работам, как планировалось ранее", - заключил Полетаев.Ранее глава Федерация мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских и 150 тысяч таджикистанских мигрантов. Он также отметил, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/migranty-v-meditsine-zachem-nujen-novyy-ekzamen-dlya-vrachey-inostrantsev-20862260.html
https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html
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запрет, въезд
Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:54 12.10.2021 (обновлено: 14:07 12.10.2021)
Ситуацию прокомментировал политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский, а также эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Российские власти сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Данную ситуацию прокомментировал корреспонденту Sputnik
политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.
"Под амнистию попали те, кто был выдворен за два и более административных правонарушения без решения судов", - пояснил Московский.
По мнению эксперта, практику выдворения за два административных нарушения необходимо отменять, заменив ее штрафами.
Как считает Юрий Московский, эту меру нужно применить в отношении всех иностранных граждан, а не только Узбекистана и Таджикистана.
В свою очередь эксперт по миграционным вопросам, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев заявил, что это ожидаемая новость. "Запрет на въезд снять в любом случае проще, чем привлекать заключенных к работам, как планировалось ранее", - заключил Полетаев.
Ранее глава Федерация мигрантов России Вадим Коженов сообщил
, что власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч узбекистанских и 150 тысяч таджикистанских мигрантов. Он также отметил, что амнистия не распространяется на иностранцев, которые получили решение о выдворении из страны на судебном уровне.