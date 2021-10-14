Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/uzbekistantsy-nachali-dosrochno-golosovat-na-vyborax-prezidenta--foto-20903862.html
Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото
Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото
Пока людей наблюдается немного. Ожидается, что граждане начнут подходить со второй половины дня и ближе к вечеру. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T12:40+0500
2021-10-14T13:31+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
досрочное голосование
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0e/20904629_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c69683c354d43101f469e2598701114c.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на очередных выборах президента республики. Корреспонденты Sputnik с утра побывали на нескольких избирательных участках Ташкента.Один из них — 111-й избирательный участок Мирабадского района — расположен в здании филиала МГУ имени Ломоносова. Здесь смогут проголосовать 2 144 жителей махаллей "Мовароуннахр" и "Минг Урик".Прежде чем проголосовать, каждый избиратель может еще раз внимательно ознакомиться с биографией и основными направлениями предвыборной программы каждого из пяти кандидатов в президенты Узбекистана. Вся необходимая информация представлена на стендах, на двух языках — узбекском и русском.Досрочно голосующие могут прийти на свой избирательный участок с 14 по 20 октября, в этот же день написать заявление с объяснением причины досрочного голосования. Затем в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии гражданин должен расписаться о получении бюллетеня, после этого — в специальной кабинке заполнить и запечатать его. Далее два члена избирательной комиссии распишутся в месте склеивания конверта и поставят специальную печать.В соответствии с Избирательным кодексом РУз, конверт будет опущен в избирательную урну в день голосования и вскрыт при подсчете голосов, рассказали члены комиссии.С утра на избирательных участках почти не наблюдается досрочно голосующих. Как ожидается, люди подтянутся ближе к вечеру.По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана включен 21 249 921 гражданин.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0e/20904629_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d9a8afb0f19bbe953b3033da6784f789.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президентские выборы в узбекистане, досрочное голосование, выборы президента

Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото

12:40 14.10.2021 (обновлено: 13:31 14.10.2021)
918
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
Пока людей наблюдается немного. Ожидается, что граждане начнут подходить со второй половины дня и ближе к вечеру.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на очередных выборах президента республики.
Корреспонденты Sputnik с утра побывали на нескольких избирательных участках Ташкента.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Один из них — 111-й избирательный участок Мирабадского района — расположен в здании филиала МГУ имени Ломоносова. Здесь смогут проголосовать 2 144 жителей махаллей "Мовароуннахр" и "Минг Урик".
Прежде чем проголосовать, каждый избиратель может еще раз внимательно ознакомиться с биографией и основными направлениями предвыборной программы каждого из пяти кандидатов в президенты Узбекистана.
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
1/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
2/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
3/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
Вся необходимая информация представлена на стендах, на двух языках — узбекском и русском.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Досрочно голосующие могут прийти на свой избирательный участок с 14 по 20 октября, в этот же день написать заявление с объяснением причины досрочного голосования.
Затем в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии гражданин должен расписаться о получении бюллетеня, после этого — в специальной кабинке заполнить и запечатать его.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Далее два члена избирательной комиссии распишутся в месте склеивания конверта и поставят специальную печать.
В соответствии с Избирательным кодексом РУз, конверт будет опущен в избирательную урну в день голосования и вскрыт при подсчете голосов, рассказали члены комиссии.
"В списках избирателей на нашем участке вы также можете увидеть 55 иногородних студентов, за исключением Ташкентской области. Кураторы им об этом сообщили. Чтобы молодым людям не нужно было в воскресенье, 24 октября, ехать в свой город, их закрепили за этим участком. Они могут проголосовать в любое удобное для них время с 9 до 19", — рассказали на 111-м избирательном участке.
С утра на избирательных участках почти не наблюдается досрочно голосующих. Как ожидается, люди подтянутся ближе к вечеру.
По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана включен 21 249 921 гражданин.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Инфографика
Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43
3046
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:07Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью
13:01В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
12:40Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото
12:29Узбекистанским мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве
12:26В Tashkent City изменили правила входа
12:24Кому предоставят беззалоговый кредит на жилищное строительство
11:50Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
11:44Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции
11:01В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
10:51В Ташкенте появилось граффити, посвященное новому поколению узбекистанцев — видео
10:38СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы
10:02В Ташобласти прошли первые спарринги между боксерами из Узбекистана и Кубы
09:33Италия сделает все возможное для признания вакцины "Спутник V" на уровне ЕС
09:31Кто из иностранцев не подпадает под "миграционную амнистию" в России
09:08Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
08:55Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео
08:30ЕБРР поможет Узбекистану с внедрением свопов на финансовом рынке
ВчераПрезидент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ
ВчераМирзиёев выступит на саммите ЕАЭС
ВчераВ европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин