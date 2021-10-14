Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото
12:40 14.10.2021 (обновлено: 13:31 14.10.2021)
918
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Пока людей наблюдается немного. Ожидается, что граждане начнут подходить со второй половины дня и ближе к вечеру.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на очередных выборах президента республики.
Корреспонденты Sputnik с утра побывали на нескольких избирательных участках Ташкента.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Один из них — 111-й избирательный участок Мирабадского района — расположен в здании филиала МГУ имени Ломоносова. Здесь смогут проголосовать 2 144 жителей махаллей "Мовароуннахр" и "Минг Урик".
Прежде чем проголосовать, каждый избиратель может еще раз внимательно ознакомиться с биографией и основными направлениями предвыборной программы каждого из пяти кандидатов в президенты Узбекистана.
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
1/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
2/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
© SputnikИзбирательные участки Ташкента
3/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
1/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
2/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
3/3
© Sputnik
Избирательные участки Ташкента
Вся необходимая информация представлена на стендах, на двух языках — узбекском и русском.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Досрочно голосующие могут прийти на свой избирательный участок с 14 по 20 октября, в этот же день написать заявление с объяснением причины досрочного голосования.
Затем в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии гражданин должен расписаться о получении бюллетеня, после этого — в специальной кабинке заполнить и запечатать его.
© SputnikИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте
© Sputnik
Далее два члена избирательной комиссии распишутся в месте склеивания конверта и поставят специальную печать.
В соответствии с Избирательным кодексом РУз, конверт будет опущен в избирательную урну в день голосования и вскрыт при подсчете голосов, рассказали члены комиссии.
"В списках избирателей на нашем участке вы также можете увидеть 55 иногородних студентов, за исключением Ташкентской области. Кураторы им об этом сообщили. Чтобы молодым людям не нужно было в воскресенье, 24 октября, ехать в свой город, их закрепили за этим участком. Они могут проголосовать в любое удобное для них время с 9 до 19", — рассказали на 111-м избирательном участке.
С утра на избирательных участках почти не наблюдается досрочно голосующих. Как ожидается, люди подтянутся ближе к вечеру.
По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана включен 21 249 921 гражданин.