https://uz.sputniknews.ru/20211014/uzbekistantsy-nachali-dosrochno-golosovat-na-vyborax-prezidenta--foto-20903862.html

Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото

Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото

Пока людей наблюдается немного. Ожидается, что граждане начнут подходить со второй половины дня и ближе к вечеру. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T12:40+0500

2021-10-14T12:40+0500

2021-10-14T13:31+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

досрочное голосование

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на очередных выборах президента республики. Корреспонденты Sputnik с утра побывали на нескольких избирательных участках Ташкента.Один из них — 111-й избирательный участок Мирабадского района — расположен в здании филиала МГУ имени Ломоносова. Здесь смогут проголосовать 2 144 жителей махаллей "Мовароуннахр" и "Минг Урик".Прежде чем проголосовать, каждый избиратель может еще раз внимательно ознакомиться с биографией и основными направлениями предвыборной программы каждого из пяти кандидатов в президенты Узбекистана. Вся необходимая информация представлена на стендах, на двух языках — узбекском и русском.Досрочно голосующие могут прийти на свой избирательный участок с 14 по 20 октября, в этот же день написать заявление с объяснением причины досрочного голосования. Затем в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии гражданин должен расписаться о получении бюллетеня, после этого — в специальной кабинке заполнить и запечатать его. Далее два члена избирательной комиссии распишутся в месте склеивания конверта и поставят специальную печать.В соответствии с Избирательным кодексом РУз, конверт будет опущен в избирательную урну в день голосования и вскрыт при подсчете голосов, рассказали члены комиссии.С утра на избирательных участках почти не наблюдается досрочно голосующих. Как ожидается, люди подтянутся ближе к вечеру.По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана включен 21 249 921 гражданин.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

президентские выборы в узбекистане, досрочное голосование, выборы президента