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https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-buxare-zaderjali-zaveduyuschuyu-detsadom-vymogavshuyu-dengi-s-podchinennoy-20914901.html
В Бухаре задержали заведующую детсадом, вымогавшую деньги с подчиненной
В Бухаре задержали заведующую детсадом, вымогавшую деньги с подчиненной
Правоохранители задержали в рабочем кабинете заведующую детсадом в Бухаре в момент передачи ей 300 тыс сумов меченными купюрами. Деньги она вымогала со своей... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T21:19+0500
2021-10-14T21:19+0500
общество
узбекистан
задержание
бухара
детский сад
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Бухаре задержали заведующую детским садом, которая требовала с подчиненной триста тысяч сумов за сохранение работы, сообщает Национальное информационное агентство УзА.По данным агентства, заявление в органы написала сама пострадавшая. На основании этого, 28 сентября сотрудники Бухарского городского отделения следственного департамента совместно с коллегами из областного управления Национальной гвардии провели оперативное мероприятие.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 168 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/zaveduyuschaya-zangiatinskim-detsadom-prisvoila-pochti-milliard-sumov-18688567.html
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узбекистан, задержание, бухара, детский сад, мошенничество

В Бухаре задержали заведующую детсадом, вымогавшую деньги с подчиненной

21:19 14.10.2021
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© СС0 / Unsplash / Bill OxfordНаручники, иллюстративное фото
Наручники, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© СС0 / Unsplash / Bill Oxford
Правоохранители задержали в рабочем кабинете заведующую детсадом в Бухаре в момент передачи ей 300 тыс сумов меченными купюрами. Деньги она вымогала со своей подчиненной.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Бухаре задержали заведующую детским садом, которая требовала с подчиненной триста тысяч сумов за сохранение работы, сообщает Национальное информационное агентство УзА.
По данным агентства, заявление в органы написала сама пострадавшая. На основании этого, 28 сентября сотрудники Бухарского городского отделения следственного департамента совместно с коллегами из областного управления Национальной гвардии провели оперативное мероприятие.
“При получении трехсот тысяч сумов в служебном кабинете была задержана жительница Бухары Ф.С. 1979 года рождения”, — говорится в публикации.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 168 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
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Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
12 мая, 11:25
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21:19В Бухаре задержали заведующую детсадом, вымогавшую деньги с подчиненной
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