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В Узбекистане отреагировали на сообщения о появлении в стране сибирской язвы

В Узбекистане отреагировали на сообщения о появлении в стране сибирской язвы

Государственный комитет ветеринарии и по развитию животноводства провел изучение обстоятельств гибели животных в Самаркандской области с целью обнаружения... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T20:05+0500

2021-10-14T20:05+0500

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общество

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болезнь

животные

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Слухи о распространении в Самарканде сибирской язвы, появившиеся в Сети, не нашли своего подтверждения, сообщает информационная служба Государственного комитета ветеринарии и по развитию животноводства.Ранее информация об этом появилась в социальных сетях. Пользователи сообщали, что характерное заболевание наблюдается у животных в селе Танишка махалли "Узбекистан" Нарпайского района Самаркандской области. По их предположениям, передалось оно через непригодное к употреблению мясо.Однако, как заявили в Государственном комитете ветеринарии, изучение обстоятельств гибели животных не подтвердило наличие следов возбудителей болезни.Отмечается, что данные возбудители могут сохраняться во внешней среде до ста лет. В связи с этим старые очаги заболевания находятся под контролем службы Государственной ветеринарии.В этом году специалисты провели проверку 3 021 образца почвы из старых очагов и кожи 84,1 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Следов заболевания в них не обнаружено.Помимо этого, для предупреждения проникновения в страну сибирской язвы территориальной Государственной ветеринарной службой в соответствии с календарным планом систематически, групповым методом проводятся профилактические работы по вакцинации сельскохозяйственных животных, подверженных заболеваемости.Там отмечают, что в прошлом году соответствующую прививку получили 36,7 млн голов скота, а в 2021-м — 26,4 млн. Кроме того, профилактическая вакцинация сделана еще более чем 10 млн особей, у которых до конца года заканчивается активность иммунитета. Таким образом обеспечена полная иммунная активность, подчеркивается в сообщении.В комитете отметили, что в запасах Государственной ветеринарной службы имеется еще 6,4 млн доз вакцины.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/telemeditsina-dlya-jivotnyx-v-uzbekistane-poyavitsya-onlayn-veterinariya-19057198.html

https://uz.sputniknews.ru/20200619/Biokhimicheskie-tayny-ostrova-Vozrozhdeniya-14369140.html

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узбекистан, самарканд, ветеринарный контроль, болезнь, животные