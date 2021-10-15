https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html

Антитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ РФ

Антитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ РФ

В ходе заседания отмечалось, что военно-политический кризис в Афганистане является серьезной угрозой безопасности странам СНГ. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T16:07+0500

2021-10-15T16:07+0500

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра СНГ.Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания совета Глав государств Содружества.Евгению Сысоеву 62 года. Начиная с 1983 года, он проходил службу в органах госбезопасности. В 2013-2016 годах занимал должность замдиректора ФСБ, затем до 2018-го был директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.Приобрел опыт международной деятельности. В обязанности на новой должности вступит с 1 января 2022 года.

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фсб россии, снг, борьба с терроризмом