https://uz.sputniknews.ru/20211015/naznachena-data-sleduyuschego-zasedaniya-soveta-glav-stran-sng-20926088.html
Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
Однако возможны и неформальные встречи лидеров, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T16:41+0500
2021-10-15T16:41+0500
2021-10-15T16:41+0500
снг
заседание
в мире
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20926502_6:0:968:541_1920x0_80_0_0_c3d14a9f16cf027dab7b357f10d63d1f.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.Об этом проинформировал глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.При этом Лебедев не исключил того, что могут быть проведены и неформальные встречи лидеров стран Содружества.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20926502_126:0:847:541_1920x0_80_0_0_571e1d07a7eccaac37d135afab53a79f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, заседание, сергей лебедев
Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
Однако возможны и неформальные встречи лидеров, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.
Об этом проинформировал глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
"В документах, представленным главам государств (в пятницу на саммите СНГ. — Sputnik) для подписания, значится следующее заседание Совета глав государств 14 октября следующего года в городе Нур-Султан".
Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь СНГ
При этом Лебедев не исключил того, что могут быть проведены и неформальные встречи лидеров стран Содружества.
"На протяжении нескольких лет проходят также неформальные встречи глав государств... Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате... Если такая возможность представится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ".
Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь СНГ