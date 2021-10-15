Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ

"На протяжении нескольких лет проходят также неформальные встречи глав государств... Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате... Если такая возможность представится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ".

Сергей Лебедев Исполнительный секретарь СНГ Исполнительный секретарь СНГ