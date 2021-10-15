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Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
Однако возможны и неформальные встречи лидеров, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T16:41+0500
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снг
заседание
в мире
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.Об этом проинформировал глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.При этом Лебедев не исключил того, что могут быть проведены и неформальные встречи лидеров стран Содружества.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/antiterroristicheskiy-tsentr-sng-vozglavil-nachalnik-akademii-fsb-rf-20925921.html
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снг, заседание, сергей лебедев

Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ

16:41 15.10.2021
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© Foto : пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабыр АильчиевФлаги СНГ, архивное фото
Флаги СНГ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Foto : пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабыр Аильчиев
Однако возможны и неформальные встречи лидеров, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующее заседание Совета глав стран СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.
Об этом проинформировал глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"В документах, представленным главам государств (в пятницу на саммите СНГ. — Sputnik) для подписания, значится следующее заседание Совета глав государств 14 октября следующего года в городе Нур-Султан".

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан
Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь СНГ
При этом Лебедев не исключил того, что могут быть проведены и неформальные встречи лидеров стран Содружества.
"На протяжении нескольких лет проходят также неформальные встречи глав государств... Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате... Если такая возможность представится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ".
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан
Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь СНГ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
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