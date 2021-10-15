https://uz.sputniknews.ru/20211015/tanzila-narbaeva-i-valentina-matvienko-proveli-vstrechu-chto-obsudili-20917420.html
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева провели встречу: что обсудили
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева провели встречу: что обсудили
Переговоры состоялись на полях Третьего Евразийского женского форума. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T10:04+0500
2021-10-15T10:04+0500
2021-10-15T10:05+0500
политика
совет федерации федерального собрания рф
валентина матвиенко
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Матвиенко отметила эффективность реформ, проводимых в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, а также качество подготовки к предстоящим в республике президентским выборам.Речь идет в том числе об интенсивном сотрудничестве на парламентском уровне. Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что РФ — "надежный и проверенный временем стратегический партнер Узбекистана". Отношения между странами развиваются по всем направлениям, подчеркнула председатель Сената РУз.Стороны также подтвердили намерение продолжать активно взаимодействовать не только в двустороннем, но и в международном формате.Так, Матвиенко и Нарбаева обсудили сотрудничество в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в том числе вопросы проведения Совета МПА, Пленарного и Молодежного заседания Ассамблеи осенью 2022 года в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/valentina-matvienko-nagrajdena-v-uzbekistane-ordenom-drujba-20273909.html
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совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева провели встречу: что обсудили
10:04 15.10.2021 (обновлено: 10:05 15.10.2021)
Переговоры состоялись на полях Третьего Евразийского женского форума.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась
с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Матвиенко отметила эффективность реформ, проводимых в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, а также качество подготовки к предстоящим в республике президентским выборам.
"Мы заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на более высокий уровень, наполнить его новыми, совместными проектами".
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ
Речь идет в том числе об интенсивном сотрудничестве на парламентском уровне.
Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что РФ — "надежный и проверенный временем стратегический партнер Узбекистана". Отношения между странами развиваются по всем направлениям, подчеркнула председатель Сената РУз.
"Важное значение в нашем двустороннем партнерстве занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также взаимоотношения в области образования, повышении роли женщин и других направлениях".
Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса
Стороны также подтвердили намерение продолжать активно взаимодействовать не только в двустороннем, но и в международном формате.
Так, Матвиенко и Нарбаева обсудили сотрудничество в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в том числе вопросы проведения Совета МПА, Пленарного и Молодежного заседания Ассамблеи осенью 2022 года в Узбекистане.