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https://uz.sputniknews.ru/20210828/valentina-matvienko-nagrajdena-v-uzbekistane-ordenom-drujba-20273909.html
Валентина Матвиенко награждена в Узбекистане орденом "Дружба"
Валентина Матвиенко награждена в Узбекистане орденом "Дружба"
Награда присуждается за "активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества" между странами. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T12:34+0500
2021-08-28T12:34+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
валентина матвиенко
награда
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ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Указ о награждении председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба") подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости.Награда присуждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", говорится в тексте указа.Документ также отмечает вклад Матвиенко во "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".В честь 30-летия независимости страны орденом "Дустлик" были награждены также выдающиеся узбекские чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.
https://uz.sputniknews.ru/20210626/prezident-nagradil-rabotnikov-pechati-i-smi-ordenami-i-medalyami-19423973.html
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, валентина матвиенко, награда

Валентина Матвиенко награждена в Узбекистане орденом "Дружба"

12:34 28.08.2021
489
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
Перейти в фотобанк
Награда присуждается за "активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества" между странами.
ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Указ о награждении председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба") подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости.
Награда присуждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", говорится в тексте указа.
Документ также отмечает вклад Матвиенко во "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".
В честь 30-летия независимости страны орденом "Дустлик" были награждены также выдающиеся узбекские чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.
Медаль Шухрат - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
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