https://uz.sputniknews.ru/20210828/valentina-matvienko-nagrajdena-v-uzbekistane-ordenom-drujba-20273909.html

Валентина Матвиенко награждена в Узбекистане орденом "Дружба"

Валентина Матвиенко награждена в Узбекистане орденом "Дружба"

Награда присуждается за "активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества" между странами. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T12:34+0500

2021-08-28T12:34+0500

2021-08-28T12:34+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

валентина матвиенко

награда

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ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Указ о награждении председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба") подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости.Награда присуждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", говорится в тексте указа.Документ также отмечает вклад Матвиенко во "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".В честь 30-летия независимости страны орденом "Дустлик" были награждены также выдающиеся узбекские чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.

https://uz.sputniknews.ru/20210626/prezident-nagradil-rabotnikov-pechati-i-smi-ordenami-i-medalyami-19423973.html

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, валентина матвиенко, награда