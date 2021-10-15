https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-doo-uzbekistana-vyyavleny-xischeniya-na-55-mlrd-sumov-20921763.html
В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 5,5 млрд сумов
В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 5,5 млрд сумов
В этом году сотрудники МДО провели в дошкольных образовательных организациях 282 проверки, из них 106 были основаны на обращениях граждан. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T13:38+0500
2021-10-15T13:38+0500
2021-10-15T13:38+0500
общество
узбекистан
министерство дошкольного образования
хищение госсобственности
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ТАШКЕНТ, 15 октября - Sputnik. В дошкольных образовательных организациях Узбекистана выявлены хищения денежных средств и товаров на 5,5 млрд сумов, заявили корреспонденту Sputnik в МДО.Согласно информации министерства, в ДОО девяти районов Андижанской области не была включена в баланс мебель на 2,8 млрд сумов. В дошкольных организациях Мирзаабадского района Сырдарьинской области в результате инвентаризации имущества на расчетный счет учреждений были возвращены излишки товаров и материалов на сумму 962 млн сумов. Кроме того, в МДО Хатырчинского района Навоийской области продукты питания не были получены в полном объеме. Однако поставщику перечислили 100% денежных средств. В результате этого инцидента образовалась просроченная дебиторская задолженность в размере 152 млн сумов. Никаких мер по их взысканию не принималось. К тому же в соответствующий местный госбюджет не поступили денежные средства в размере 242 миллиона сумов от продажи имущества. Также в Каттакурганском районе Самаркандской области и в городе Термезе Сурхандарьинской области в бюджет не поступило 57 млн и 72 млн соответственно . Отмечаестя, что объем госзакупок без соблюдения требований законодательства в ДОО данных регионов составил 10,5 млрд сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20200820/V-sisteme-MDO-vyyavleny-khischeniya-v-obeme-483-mlrd-sumov-14809634.html
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узбекистан, министерство дошкольного образования, хищение госсобственности
В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 5,5 млрд сумов
В этом году сотрудники МДО провели в дошкольных образовательных организациях 282 проверки, из них 106 были основаны на обращениях граждан.
ТАШКЕНТ, 15 октября - Sputnik.
В дошкольных образовательных организациях Узбекистана выявлены хищения денежных средств и товаров на 5,5 млрд сумов, заявили корреспонденту Sputnik
в МДО.
Согласно информации министерства, в ДОО девяти районов Андижанской области не была включена в баланс мебель на 2,8 млрд сумов. В дошкольных организациях Мирзаабадского района Сырдарьинской области в результате инвентаризации имущества на расчетный счет учреждений были возвращены излишки товаров и материалов на сумму 962 млн сумов.
Кроме того, в МДО Хатырчинского района Навоийской области продукты питания не были получены в полном объеме. Однако поставщику перечислили 100% денежных средств. В результате этого инцидента образовалась просроченная дебиторская задолженность в размере 152 млн сумов. Никаких мер по их взысканию не принималось. К тому же в соответствующий местный госбюджет не поступили денежные средства в размере 242 миллиона сумов от продажи имущества.
Также в Каттакурганском районе Самаркандской области и в городе Термезе Сурхандарьинской области в бюджет не поступило 57 млн и 72 млн соответственно . Отмечаестя, что объем госзакупок без соблюдения требований законодательства в ДОО данных регионов составил 10,5 млрд сумов.