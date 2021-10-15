https://uz.sputniknews.ru/20211015/zasedanie-glav-sng-vladimir-putin-vyskazalsya-o-situatsii-v-afganistane-20924992.html

Владимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов

Владимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов

Президент Российской Федерации высказался о ситуации в Афганистане в рамках очередного онлайн-заседания с участием глав государств Содружества. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T15:39+0500

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россия

афганистан

снг

заседание

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Минске состоялось очередное заседание с участием глав государств Содружества. В рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к 30-летию организации, выступил президент РФ Владимир Путин. Лидер России высказался о ситуации в Афганистане. По словам главы Российской Федерации, беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, несущая риски для стран ЦА и СНГ. Она требует активизации совместных усилий, подчеркнул Путин. По его мнению, пока не следует торопиться с официальным признанием талибов*. В Афганистане насчитывается около двух тысяч террористов ИГ**, которые делают ставку на этноконфликты, уточнил лидер РФ. В настоящее время главной задачей является поддержание процесса межафганского примирения, заявил президент России. Также одной из острых проблем остается производство наркотических средств в Афганистане, составляющее до 90% объемов мирового рынка. Талибам будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик, заключил Владимир Путин. * - участники радикального движения, запрещенного в РФ и ряде других стран.** - организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/putin-terroristy-mogut-nachat-ekspansiyu-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu--video-20898671.html

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афганистан, снг, заседание