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Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео
Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео
Террористы могут начать экспансию из Афганистана в соседние страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T08:55+0500
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борьба с терроризмом
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Глава государства отметил, что после окончательного вывода американских войск власть в Афганистане перешла к "Талибану"*, который устанавливает свои порядки и правила.Путин подчеркнул, что сейчас в нестабильном регионе действуют группировки террористов ИГИЛ*, которые активно стягиваются из Ирака и Сирии. Президент не исключил того, что боевики попытаются дестабилизировать "ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".Нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана Путин назвал одной из задач спецслужб стран-членов СНГ.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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мультимедиа , владимир путин, афганистан, борьба с терроризмом, террористы

Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео

08:55 14.10.2021 (обновлено: 09:40 14.10.2021)
198
© Sputnik
Террористы могут начать экспансию из Афганистана в соседние страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.
Глава государства отметил, что после окончательного вывода американских войск власть в Афганистане перешла к "Талибану"*, который устанавливает свои порядки и правила.
Путин подчеркнул, что сейчас в нестабильном регионе действуют группировки террористов ИГИЛ*, которые активно стягиваются из Ирака и Сирии.
Президент не исключил того, что боевики попытаются дестабилизировать "ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".
Нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана Путин назвал одной из задач спецслужб стран-членов СНГ.
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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