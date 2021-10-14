https://uz.sputniknews.ru/20211014/putin-terroristy-mogut-nachat-ekspansiyu-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu--video-20898671.html

Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео

Путин: террористы могут начать экспансию из Афганистана в Центральную Азию — видео

Террористы могут начать экспансию из Афганистана в соседние страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T08:55+0500

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видео

мультимедиа

владимир путин

афганистан

борьба с терроризмом

террористы

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Глава государства отметил, что после окончательного вывода американских войск власть в Афганистане перешла к "Талибану"*, который устанавливает свои порядки и правила.Путин подчеркнул, что сейчас в нестабильном регионе действуют группировки террористов ИГИЛ*, которые активно стягиваются из Ирака и Сирии. Президент не исключил того, что боевики попытаются дестабилизировать "ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".Нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана Путин назвал одной из задач спецслужб стран-членов СНГ.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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мультимедиа , владимир путин, афганистан, борьба с терроризмом, террористы