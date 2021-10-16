https://uz.sputniknews.ru/20211016/chastnaya-aviakompaniya-zapustila-reysy-iz-tashkenta-v-moskvu-i-obratno-20935716.html

Частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно

Частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно

Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T19:12+0500

2021-10-16T19:12+0500

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узбекистан

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авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запустила рейсы из Ташкента в Москву, сообщили aviaport.ru. Первый из них был осуществлен 14 октября, сегодня — второй. Самолеты А320-200, на которых планируется осуществлять полеты, будут приземляться в аэропорту Внуково.Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28 и 30 октября.Напомним, свой первый пассажирский борт авиакомпания Qanot Sharq получила в апреле этого года — это был Airbus A320.Кроме того, до конца этого года в собственность авиаперевозчика должны перейти еще два самолета A330.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/mejdu-tashkentom-i-moskvoy-zapuskayutsya-dopolnitelnye-regulyarnye-reysy-19171593.html

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