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https://uz.sputniknews.ru/20211016/chastnaya-aviakompaniya-zapustila-reysy-iz-tashkenta-v-moskvu-i-obratno-20935716.html
Частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно
Частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно
Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T19:12+0500
2021-10-16T19:12+0500
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запустила рейсы из Ташкента в Москву, сообщили aviaport.ru. Первый из них был осуществлен 14 октября, сегодня — второй. Самолеты А320-200, на которых планируется осуществлять полеты, будут приземляться в аэропорту Внуково.Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28 и 30 октября.Напомним, свой первый пассажирский борт авиакомпания Qanot Sharq получила в апреле этого года — это был Airbus A320.Кроме того, до конца этого года в собственность авиаперевозчика должны перейти еще два самолета A330.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/mejdu-tashkentom-i-moskvoy-zapuskayutsya-dopolnitelnye-regulyarnye-reysy-19171593.html
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узбекистан, ташкент, москва, рейс, авиакомпания

Частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву и обратно

19:12 16.10.2021
165
© SputnikАвиакомпания Qanot Sharq получила первый самолет Airbus A320
Авиакомпания Qanot Sharq получила первый самолет Airbus A320 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
© Sputnik
Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28 и 30 октября.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запустила рейсы из Ташкента в Москву, сообщили aviaport.ru. Первый из них был осуществлен 14 октября, сегодня — второй.
Самолеты А320-200, на которых планируется осуществлять полеты, будут приземляться в аэропорту Внуково.
Согласно сформированному расписанию, воздушные суда будут отправляться еженедельно из Ташкента по четвергам и субботам. Ближайшие рейсы назначены на 21, 23, 28 и 30 октября.
Стюардессы у дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Туризм
Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы
9 июня, 17:29
21661
Напомним, свой первый пассажирский борт авиакомпания Qanot Sharq получила в апреле этого года — это был Airbus A320.
Кроме того, до конца этого года в собственность авиаперевозчика должны перейти еще два самолета A330.
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