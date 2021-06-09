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Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы
Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы
О наличии, стоимости билетов можно узнать в представительствах российской и узбекистанской авиакомпаний. Там же предоставят информацию по другим вопросам... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T17:29+0500
2021-06-09T17:57+0500
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москва
авиасообщение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Пресс-служба посольства России в Узбекистане объявила о запуске двух дополнительных регулярных рейсов между Ташкентом и Москвой. "В дополнение к регулярным рейсам "Аэрофлота" SU1891 по воскресеньям и "Узбекистон хаво йуллари" HY603 по субботам с завтрашнего дня, 10 июня, добавляются еще два регулярных рейса по маршруту "Ташкент – Москва", — говорится в Telegram-канале диппредставительства.Уточняется, что российская авиакомпания будет осуществлять полеты по четвергам, а национальная — по вторникам.Информацию о наличии, стоимости билетов и по вопросам перелета можно получить в представительствах авиакомпаний.Столицы Узбекистана и РФ соединяют два рейса в неделю: один — от российского авиаперевозчика "Аэрофлот" по воскресеньям, другой – от национальной компании UzAirways.Рейсами могут воспользоваться все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/c-10-iyunya-rossiya-uvelichit-chislo-reysov-s-uzbekistanom-i-esche-semyu-stranami-19013999.html
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рейсы, москва, авиасообщение, ташкент, узбекистан

Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы

17:29 09.06.2021 (обновлено: 17:57 09.06.2021)
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© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкСтюардессы у дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы у дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
О наличии, стоимости билетов можно узнать в представительствах российской и узбекистанской авиакомпаний. Там же предоставят информацию по другим вопросам перелета.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Пресс-служба посольства России в Узбекистане объявила о запуске двух дополнительных регулярных рейсов между Ташкентом и Москвой.
"В дополнение к регулярным рейсам "Аэрофлота" SU1891 по воскресеньям и "Узбекистон хаво йуллари" HY603 по субботам с завтрашнего дня, 10 июня, добавляются еще два регулярных рейса по маршруту "Ташкент – Москва", — говорится в Telegram-канале диппредставительства.
Уточняется, что российская авиакомпания будет осуществлять полеты по четвергам, а национальная — по вторникам.
Информацию о наличии, стоимости билетов и по вопросам перелета можно получить в представительствах авиакомпаний.
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1 июня, 08:32
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Столицы Узбекистана и РФ соединяют два рейса в неделю: один — от российского авиаперевозчика "Аэрофлот" по воскресеньям, другой – от национальной компании UzAirways.
Рейсами могут воспользоваться все граждане Узбекистана и иностранцы с ВНЖ в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России.
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