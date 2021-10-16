Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211016/manevry-s-tashkentom-i-dushanbe-budut-idti-poka-togo-trebuet-situatsiya-v-afganistane-20931320.html
Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T10:55+0500
2021-10-16T11:02+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
таджикистан
военные
мид россии
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/03/20746954_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_0fdd1e119c74d14c4e7d97966a3bb7fe.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребует тревожная обстановка в Афганистане. С таким заявлением выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований, передает РИА Новости.Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее информировал, что в учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" будут задействованы более 5 тысяч человек. В районы проведения учений в Таджикистане идет переброска воинских контингентов.Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2021" пройдут 18—23 октября.После того, как в августе этого года талибы* активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана, власть в стране перешла в руки террористического движения. Боевики вошли в Кабул, заявив об окончании многолетней войны. После этого началась массовая эвакуация из Афганистана граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане.* — члены радикального движения, запрещенного в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/03/20746954_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_4075988a871090f349fabf65f75a9fb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, таджикистан, военные, мид россии, военные учения

Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане

10:55 16.10.2021 (обновлено: 11:02 16.10.2021)
383
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное
Лагерь беженцев на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребует тревожная обстановка в Афганистане. С таким заявлением выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований, передает РИА Новости.
Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране.
Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник - Sputnik Узбекистан
Александр Стерник
Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.
Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее информировал, что в учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" будут задействованы более 5 тысяч человек. В районы проведения учений в Таджикистане идет переброска воинских контингентов.
Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2021" пройдут 18—23 октября.
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Советник Гани: талибы* мстят афганцам
23 сентября, 17:06
1525
После того, как в августе этого года талибы* активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана, власть в стране перешла в руки террористического движения. Боевики вошли в Кабул, заявив об окончании многолетней войны. После этого началась массовая эвакуация из Афганистана граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане.
* — члены радикального движения, запрещенного в России и ряде других стран
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:55Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
ВчераВ МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливали уроки
ВчераРусские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
ВчераМагия цифр: сколько узбекистанцы потратили на особые автономера
ВчераЛавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
ВчераТанзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
ВчераВ Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
ВчераУзбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев
ВчераШавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана
ВчераНазначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
ВчераАнтитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ России
ВчераЭкоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
ВчераВладимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов
ВчераRenault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи
ВчераТалибы заявили о создании верховного суда Афганистана
ВчераЛогистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
ВчераРоссийские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму
ВчераВ ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов
ВчераВ ДОО Узбекистана выявлены хищения на 6,6 млрд сумов
ВчераДесять пунктов Шавката Мирзиёева: о чем говорил президент Узбекистана на саммите СНГ