https://uz.sputniknews.ru/20211016/manevry-s-tashkentom-i-dushanbe-budut-idti-poka-togo-trebuet-situatsiya-v-afganistane-20931320.html
Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T10:55+0500
2021-10-16T10:55+0500
2021-10-16T11:02+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
таджикистан
военные
мид россии
военные учения
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребует тревожная обстановка в Афганистане. С таким заявлением выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований, передает РИА Новости.Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее информировал, что в учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" будут задействованы более 5 тысяч человек. В районы проведения учений в Таджикистане идет переброска воинских контингентов.Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2021" пройдут 18—23 октября.После того, как в августе этого года талибы* активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана, власть в стране перешла в руки террористического движения. Боевики вошли в Кабул, заявив об окончании многолетней войны. После этого началась массовая эвакуация из Афганистана граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане.* — члены радикального движения, запрещенного в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html
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узбекистан, таджикистан, военные, мид россии, военные учения
Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
10:55 16.10.2021 (обновлено: 11:02 16.10.2021)
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребует тревожная обстановка в Афганистане. С таким заявлением выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований, передает РИА Новости
.
Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране.
Александр Стерник
Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ
Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.
Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее информировал, что в учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" будут задействованы более 5 тысяч человек. В районы проведения учений в Таджикистане идет переброска воинских контингентов.
Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2021" пройдут 18—23 октября.
После того, как в августе этого года талибы* активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана, власть в стране перешла в руки террористического движения. Боевики вошли в Кабул, заявив об окончании многолетней войны. После этого началась массовая эвакуация из Афганистана граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане.
* — члены радикального движения, запрещенного в России и ряде других стран