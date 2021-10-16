https://uz.sputniknews.ru/20211016/manevry-s-tashkentom-i-dushanbe-budut-idti-poka-togo-trebuet-situatsiya-v-afganistane-20931320.html

Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане

Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане

Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T10:55+0500

2021-10-16T10:55+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

таджикистан

военные

мид россии

военные учения

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребует тревожная обстановка в Афганистане. С таким заявлением выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на XIII Конвенте Российской ассоциации международных исследований, передает РИА Новости.Главное, к чему стремятся Россия и граничащие с Афганистаном государства, — это недопущение хаоса и безвластия, которые могли бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее информировал, что в учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" будут задействованы более 5 тысяч человек. В районы проведения учений в Таджикистане идет переброска воинских контингентов.Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2021" пройдут 18—23 октября.После того, как в августе этого года талибы* активизировали свое наступление на правительственные силы Афганистана, власть в стране перешла в руки террористического движения. Боевики вошли в Кабул, заявив об окончании многолетней войны. После этого началась массовая эвакуация из Афганистана граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец их почти 20-летнему присутствию в Афганистане.* — члены радикального движения, запрещенного в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html

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узбекистан, таджикистан, военные, мид россии, военные учения