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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html
Советник Гани: талибы* мстят афганцам
Советник Гани: талибы* мстят афганцам
О текущей ситуации в Афганистане, новом правительстве и их обещаниях в эксклюзивном видеоинтервью Sputnik Afghanistan рассказал лидер "Партии исламского... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T17:06+0500
2021-09-23T17:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
ашраф гани ахмадзай
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Ситуация в Афганистане неблагоприятная. Пока не видно, чтобы талибы* действовали согласно своим заверениям. До сих пор продолжается месть, вражда и давление на разные слои населения.В освобождении страны от иностранцев участвовали все народы. И все народы Афганистана официально признаны в Конституции. При этом правительство создано в одностороннем порядке. (Имеется в виду правительство, состоящее только из талибов*. – Прим. Sputnik Афганистан).Мы надеялись, что будет создано инклюзивное правительство в соответствии с теми обсуждениями, которые происходили во время межафганских переговоров: инклюзивное правительство, включающее представителей всех народов и слоев афганского общества. Но этого не произошло. Пока что талибы* не сделали никаких шагов в направлении создания такого правительства.Хазарейцы на грани катастрофыТалибы* не воевали с хазарейцами, они воевали с режимом, созданным американцами. Может, там и были какие-то единицы из числа хазарейцев. При Гани ряды хазарейцев (в правительстве) почистили. В последнее время нас (хазарейцев) не было в составе вооруженных сил. То есть, как таковой войны между нами и талибами* не было. Однако мы были вынуждены защищаться, если талибы* нападали на районы, населенные хазарейцами. Например, в Пату или Киджране (уезды в провинции Дайкунди. –прим. Sputnik Афганистан) в Дайкунди. С этой точки зрения есть вероятность мести со стороны талибов*.Сейчас в Дайкунди (талибы*) забирают у людей оружие. Передают, что 2700 семей в Пату покинули свои дома. В некоторых районах на севере также есть давление. Несмотря на объявленную талибами* амнистию, люди, работавшие в прежних структурах, бросили свои дома и до сих пор скитаются. Некоторые уехали в Пакистан, Иран.Самый важный (вопрос) в том, что в этом правительстве не предусмотрено помощи хазарейцам. Обычно в преддверии зимы прошлое правительство предпринимало меры по обеспечению хазарейцев продуктами питания, пшеницей, мукой, рисом и горючим. Сейчас же нет никаких новостей (о поддержке хазарейцев) и, более того, с них собирают оружие и налоги – ушр и закят. Хазарейцы находятся этой зимой на грани гуманитарной катастрофы.Хазарейцы пострадали от ГаниМы не развязываем войну, т.к. считаем, что талибы* должны понять, что те люди, которые пока не присутствуют в правительстве, являются их соотечественниками. Как талибы* пострадали от правительства Гани и США, так и мы, хазарейцы, пострадали при Гани. При Гани я был вынужден уехать, чего не было во времена джихада. Мы были готовы к тому, что Гани нападет на наши дома, и я вывез за границу всю семью. Если талибы* хотят завершить гражданскую войну и не допустить конфликта между афганцами, они должны показать это своей политикой – принять представителей всех народов в правительство. Этого также хочет афганский народ и мировое сообщество.Панджшерское сопротивлениеУ меня не так много информации о ситуации в Панджшере. В СМИ передают, что талибы* заняли улицы и уезды, но также сообщают, что в некоторых горных районах идет сопротивление. Я слышал, что наши братья в Панджшере заявляют, что контролируют большую часть районов и продолжают сопротивление. Если судить о том, законно или нет это сопротивление, то они (силы сопротивления – прим.) говорят, что своими действиями преследуют законные цели. Мы же говорим о создании всеобъемлющего правительства, где будут представлены все этносы.Межафганские переговоры еще не законченыМы выступаем за то, чтобы закрыть "двери войны" и создать всеобъемлющее правительство. Талибы* должны проявить гибкость. Межафганские переговоры были как раз направлены на это. То, что Гани убежал и отдал им власть, не означает, что их власть легитимна.За последние 2-3 недели своего правления Гани, с согласия или без согласия США, сдал армию талибам*. В день талибам* без какого-либо сопротивления сдавалось по несколько уездов Правительство даже угрожало прокуратурой тем, кто оказывал сопротивление талибам*. Т.е, правительство Гани косвенно сдало им (страну), но это нелегитимный (путь). Правительство должно быть признано всеми представителями Афганистана. Все народные и религиозные меньшинства должны быть в нем представлены. Очевидно, что правительство, пришедшее к власти силой, долго не продержится.Инклюзивное правительство должно быть образовано путем переговоров между лидерами политических партий и талибов*. Я выступаю за политический диалог. А если мы не придем к соглашению, то хотим мы этого или нет, сопротивление начнется по всему Афганистану.Когда Гани сбежал и отдал власть талибам*, мы были на пути в Пакистан. Мы находились в самолете в аэропорту, когда нам сообщили, что талибы* дошли до Арга (президентский дворец. – прим.). Мы ездили на переговоры обсудить инклюзивное правительство, дать импульс переговорам в Дохе и создать инклюзивное правительство. Мы не воюем сейчас с талибами* и не считаем, что межафганские переговоры закончены. Имран Хан в Таджикистане говорил, что переговоры должны проходить между талибами* и другими политиками. Президент Таджикистана поддержал это заявление. Господин Раиси, президент Ирана, тоже подчеркивает необходимость создания инклюзивного правительства. Региональные и мировые страны единогласны в этом вопросе.Возможно ли возрождение Северного альянса?Мы не называем это (объединение) Северным альянсом. Это коалиция глав политических партий и движений, которые существуют в Афганистане последние 40 лет. Коалиция будет создана с тем, чтобы сохранить конституционные ценности, обеспечить права представителей всех этносов и религий, создать инклюзивное правительство.Талибы* зовут меня обратноЯ нахожусь в контакте с некоторыми из представителей талибов*. Конечно, я обозначил им свою позицию. Пакистан имеет наибольшее влияние в регионе на талибов* и поэтому лоббирует их признание.Будущее покажет, будут ли они привержены своим обещаниям насчет борьбы с терроризмом и наркотиками.Я сейчас лечусь. Пока что мое лечение не завершено. А потом нет соглашения с талибами*. Талибы* связывались со мной, звали обратно. Они говорили, что я буду в безопасности, что уважают меня как одного из видных деятелей. Я ответил, что мне нужно закончить лечение. Также я хочу посмотреть, что будет с правительством, создадут ли они инклюзивное правительство или оно останется односторонним.* — сторонники запрещенного в России террористического движения "Талибан".
https://uz.sputniknews.ru/20210922/chem-grozit-tsa-vlast-talibov-v-afganistane-20613483.html
https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html
https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan-privetstvoval-usiliya-oon-po-sboru-deneg-dlya-afganistana-20613920.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html
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радикальное движение "талибан", ашраф гани ахмадзай

Советник Гани: талибы* мстят афганцам

17:06 23.09.2021 (обновлено: 17:17 23.09.2021)
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© AP Photo / Mirwais KhanВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Mirwais Khan
О текущей ситуации в Афганистане, новом правительстве и их обещаниях в эксклюзивном видеоинтервью Sputnik Afghanistan рассказал лидер "Партии исламского единства афганского народа" и советник беглого президента Гани по политике и безопасности Мохаммад Мохакек.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Ситуация в Афганистане неблагоприятная. Пока не видно, чтобы талибы* действовали согласно своим заверениям. До сих пор продолжается месть, вражда и давление на разные слои населения.
В освобождении страны от иностранцев участвовали все народы. И все народы Афганистана официально признаны в Конституции. При этом правительство создано в одностороннем порядке. (Имеется в виду правительство, состоящее только из талибов*. – Прим. Sputnik Афганистан).
Мы надеялись, что будет создано инклюзивное правительство в соответствии с теми обсуждениями, которые происходили во время межафганских переговоров: инклюзивное правительство, включающее представителей всех народов и слоев афганского общества. Но этого не произошло. Пока что талибы* не сделали никаких шагов в направлении создания такого правительства.

Хазарейцы на грани катастрофы

Талибы* не воевали с хазарейцами, они воевали с режимом, созданным американцами. Может, там и были какие-то единицы из числа хазарейцев. При Гани ряды хазарейцев (в правительстве) почистили. В последнее время нас (хазарейцев) не было в составе вооруженных сил. То есть, как таковой войны между нами и талибами* не было. Однако мы были вынуждены защищаться, если талибы* нападали на районы, населенные хазарейцами. Например, в Пату или Киджране (уезды в провинции Дайкунди. –прим. Sputnik Афганистан) в Дайкунди. С этой точки зрения есть вероятность мести со стороны талибов*.
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Сейчас в Дайкунди (талибы*) забирают у людей оружие. Передают, что 2700 семей в Пату покинули свои дома. В некоторых районах на севере также есть давление. Несмотря на объявленную талибами* амнистию, люди, работавшие в прежних структурах, бросили свои дома и до сих пор скитаются. Некоторые уехали в Пакистан, Иран.
Самый важный (вопрос) в том, что в этом правительстве не предусмотрено помощи хазарейцам. Обычно в преддверии зимы прошлое правительство предпринимало меры по обеспечению хазарейцев продуктами питания, пшеницей, мукой, рисом и горючим. Сейчас же нет никаких новостей (о поддержке хазарейцев) и, более того, с них собирают оружие и налоги – ушр и закят. Хазарейцы находятся этой зимой на грани гуманитарной катастрофы.

Хазарейцы пострадали от Гани

Мы не развязываем войну, т.к. считаем, что талибы* должны понять, что те люди, которые пока не присутствуют в правительстве, являются их соотечественниками. Как талибы* пострадали от правительства Гани и США, так и мы, хазарейцы, пострадали при Гани. При Гани я был вынужден уехать, чего не было во времена джихада. Мы были готовы к тому, что Гани нападет на наши дома, и я вывез за границу всю семью. Если талибы* хотят завершить гражданскую войну и не допустить конфликта между афганцами, они должны показать это своей политикой – принять представителей всех народов в правительство. Этого также хочет афганский народ и мировое сообщество.

Панджшерское сопротивление

У меня не так много информации о ситуации в Панджшере. В СМИ передают, что талибы* заняли улицы и уезды, но также сообщают, что в некоторых горных районах идет сопротивление. Я слышал, что наши братья в Панджшере заявляют, что контролируют большую часть районов и продолжают сопротивление. Если судить о том, законно или нет это сопротивление, то они (силы сопротивления – прим.) говорят, что своими действиями преследуют законные цели. Мы же говорим о создании всеобъемлющего правительства, где будут представлены все этносы.
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Межафганские переговоры еще не закончены

Мы выступаем за то, чтобы закрыть "двери войны" и создать всеобъемлющее правительство. Талибы* должны проявить гибкость. Межафганские переговоры были как раз направлены на это. То, что Гани убежал и отдал им власть, не означает, что их власть легитимна.
За последние 2-3 недели своего правления Гани, с согласия или без согласия США, сдал армию талибам*. В день талибам* без какого-либо сопротивления сдавалось по несколько уездов Правительство даже угрожало прокуратурой тем, кто оказывал сопротивление талибам*. Т.е, правительство Гани косвенно сдало им (страну), но это нелегитимный (путь). Правительство должно быть признано всеми представителями Афганистана. Все народные и религиозные меньшинства должны быть в нем представлены. Очевидно, что правительство, пришедшее к власти силой, долго не продержится.
Инклюзивное правительство должно быть образовано путем переговоров между лидерами политических партий и талибов*. Я выступаю за политический диалог. А если мы не придем к соглашению, то хотим мы этого или нет, сопротивление начнется по всему Афганистану.
Когда Гани сбежал и отдал власть талибам*, мы были на пути в Пакистан. Мы находились в самолете в аэропорту, когда нам сообщили, что талибы* дошли до Арга (президентский дворец. – прим.). Мы ездили на переговоры обсудить инклюзивное правительство, дать импульс переговорам в Дохе и создать инклюзивное правительство. Мы не воюем сейчас с талибами* и не считаем, что межафганские переговоры закончены. Имран Хан в Таджикистане говорил, что переговоры должны проходить между талибами* и другими политиками. Президент Таджикистана поддержал это заявление. Господин Раиси, президент Ирана, тоже подчеркивает необходимость создания инклюзивного правительства. Региональные и мировые страны единогласны в этом вопросе.
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Возможно ли возрождение Северного альянса?

Мы не называем это (объединение) Северным альянсом. Это коалиция глав политических партий и движений, которые существуют в Афганистане последние 40 лет. Коалиция будет создана с тем, чтобы сохранить конституционные ценности, обеспечить права представителей всех этносов и религий, создать инклюзивное правительство.

Талибы* зовут меня обратно

Я нахожусь в контакте с некоторыми из представителей талибов*. Конечно, я обозначил им свою позицию. Пакистан имеет наибольшее влияние в регионе на талибов* и поэтому лоббирует их признание.
Будущее покажет, будут ли они привержены своим обещаниям насчет борьбы с терроризмом и наркотиками.
Я сейчас лечусь. Пока что мое лечение не завершено. А потом нет соглашения с талибами*. Талибы* связывались со мной, звали обратно. Они говорили, что я буду в безопасности, что уважают меня как одного из видных деятелей. Я ответил, что мне нужно закончить лечение. Также я хочу посмотреть, что будет с правительством, создадут ли они инклюзивное правительство или оно останется односторонним.
* — сторонники запрещенного в России террористического движения "Талибан".
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