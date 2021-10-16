https://uz.sputniknews.ru/20211016/mid-uzbekistana-tashkent-reshitelno-osudil-terakt-v-afganistane-20931646.html

МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане

МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане

В Афганистане произошел очередной теракт. По последним данным, погибли 63 человека, еще более 80 получили серьезные ранения. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T11:34+0500

2021-10-16T11:34+0500

2021-10-16T15:26+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

теракт

мечеть

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осудил очередной террористический акт, произошедший накануне днем в одной из шиитских мечетей провинции Кандагар.МИД республики выразил поддержку усилий афганских властей, направленных на реализацию дополнительных мер, способных предотвратить подобные инциденты.Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.Мощный взрыв прогремел накануне днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как сообщают местные источники, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания религиозного учреждения. Число погибших в результате трагедии увеличилось до 63, ранены не менее 83 человек. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ*.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира

https://uz.sputniknews.ru/20211009/uzbekistan-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-terakta-v-mecheti-afganistana-20840690.html

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мид узбекистана, теракт, мечеть