https://uz.sputniknews.ru/20211016/mid-uzbekistana-tashkent-reshitelno-osudil-terakt-v-afganistane-20931646.html
МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане
МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане
В Афганистане произошел очередной теракт. По последним данным, погибли 63 человека, еще более 80 получили серьезные ранения. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T11:34+0500
2021-10-16T11:34+0500
2021-10-16T15:26+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
теракт
мечеть
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осудил очередной террористический акт, произошедший накануне днем в одной из шиитских мечетей провинции Кандагар.МИД республики выразил поддержку усилий афганских властей, направленных на реализацию дополнительных мер, способных предотвратить подобные инциденты.Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.Мощный взрыв прогремел накануне днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как сообщают местные источники, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания религиозного учреждения. Число погибших в результате трагедии увеличилось до 63, ранены не менее 83 человек. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ*.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира
https://uz.sputniknews.ru/20211009/uzbekistan-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-terakta-v-mecheti-afganistana-20840690.html
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мид узбекистана, теракт, мечеть
МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане
11:34 16.10.2021 (обновлено: 15:26 16.10.2021)
В Афганистане произошел очередной теракт. По последним данным, погибли 63 человека, еще более 80 получили серьезные ранения.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осудил очередной террористический акт, произошедший накануне днем в одной из шиитских мечетей провинции Кандагар.
"Подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане", — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана.
МИД республики выразил поддержку усилий афганских властей, направленных на реализацию дополнительных мер, способных предотвратить подобные инциденты.
Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мощный взрыв прогремел накануне днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как сообщают местные источники, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания религиозного учреждения.
Число погибших в результате трагедии увеличилось до 63, ранены не менее 83 человек. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ*.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира