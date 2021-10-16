https://uz.sputniknews.ru/20211016/na-prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-akkreditovany-bolee-1500-jurnalistov-20934740.html

На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов

На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов

Аккредитация журналистов, допущенных к освещению выборов президента Узбекистана, завершилась два дня назад. В ЦИК подсчитали количество представителей местных... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T17:34+0500

2021-10-16T17:34+0500

2021-10-16T17:59+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

сми

журналисты

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана завершила прием документов на аккредитацию журналистов, которые будут освещать процесс голосования 24 октября. По данным комиссии, всего более 1,5 тысячи представителей масс-медиа, в том числе 146 иностранных, будут следить за выборами в Узбекистане. Это рекордное количество работающих на выборах в стране представителей СМИ. Для сравнения: выборы в парламент в 2019-2020 гг. освещали 1 115 журналистов.Несколько дней назад во Дворце молодежи в Ташкенте открылся международный медиахолл для освещения президентских выборов. В ближайшие дни здесь планируется провести около 40 мероприятий – встречи журналистов с представителями политических партий Узбекистана, государственных и общественных организаций, международными наблюдателями.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html

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