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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211016/na-prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-akkreditovany-bolee-1500-jurnalistov-20934740.html
На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов
На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов
Аккредитация журналистов, допущенных к освещению выборов президента Узбекистана, завершилась два дня назад. В ЦИК подсчитали количество представителей местных... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T17:34+0500
2021-10-16T17:59+0500
выборы президента узбекистана-2021
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цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана завершила прием документов на аккредитацию журналистов, которые будут освещать процесс голосования 24 октября. По данным комиссии, всего более 1,5 тысячи представителей масс-медиа, в том числе 146 иностранных, будут следить за выборами в Узбекистане. Это рекордное количество работающих на выборах в стране представителей СМИ. Для сравнения: выборы в парламент в 2019-2020 гг. освещали 1 115 журналистов.Несколько дней назад во Дворце молодежи в Ташкенте открылся международный медиахолл для освещения президентских выборов. В ближайшие дни здесь планируется провести около 40 мероприятий – встречи журналистов с представителями политических партий Узбекистана, государственных и общественных организаций, международными наблюдателями.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html
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узбекистан, цик узбекистана, сми, журналисты

На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 1 500 журналистов

17:34 16.10.2021 (обновлено: 17:59 16.10.2021)
1070
© Sputnik / AlexTikhomirovВ аудитории
В аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / AlexTikhomirov
Аккредитация журналистов, допущенных к освещению выборов президента Узбекистана, завершилась два дня назад. В ЦИК подсчитали количество представителей местных и зарубежных СМИ
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. ЦИК Узбекистана завершила прием документов на аккредитацию журналистов, которые будут освещать процесс голосования 24 октября.
По данным комиссии, всего более 1,5 тысячи представителей масс-медиа, в том числе 146 иностранных, будут следить за выборами в Узбекистане. Это рекордное количество работающих на выборах в стране представителей СМИ. Для сравнения: выборы в парламент в 2019-2020 гг. освещали 1 115 журналистов.

"До 18.00 14 октября в ЦИК получили аккредитацию 1 565 представителей СМИ. В частности, 1 419 — местных и 146 — зарубежных СМИ", — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Камера видеонаблюдения на избирательном участке - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках
13 октября, 13:41
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Несколько дней назад во Дворце молодежи в Ташкенте открылся международный медиахолл для освещения президентских выборов. В ближайшие дни здесь планируется провести около 40 мероприятий – встречи журналистов с представителями политических партий Узбекистана, государственных и общественных организаций, международными наблюдателями.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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