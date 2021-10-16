https://uz.sputniknews.ru/20211016/uzbekistan-polagaetsya-na-pomosch-vb-v-dostupe-k-klimaticheskomu-finansirovaniyu-20932486.html
Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
Состоялись переговоры, в ходе которых были обсуждены в том числе перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T14:13+0500
2021-10-16T14:13+0500
2021-10-16T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В вопросе доступа к климатическому финансированию и развитию торговли на международном углеродном рынке Узбекистан рассчитывает на поддержку Всемирного банка. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов после завершения переговоров первого заместителя этого ведомства Омонулло Насритдинходжаева со старшим специалистом по энергетике Всемирного банка Ферхатом Эсеном.Стороны обсудили также перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.Напомним, на днях в Европе оценили, насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению. соответствующая статья была опубликована в латвийском журнале Freecity.Издание отметило, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики республики, подчеркивая также достижения в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.А в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана заявил, что страна до 2030 года выполнит взятые на себя обязательства в соответствии с Парижским соглашением по климату по сокращению выбросов СО2 на 10% на единицу ВВП.
https://uz.sputniknews.ru/20191212/Vremya-deystvovat-Uzbekistan-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-izmeneniyu-klimata-13001217.html
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узбекистан, министерство финансов узбекистана, всемирный банк, финансирование, климат
Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
14:13 16.10.2021 (обновлено: 15:19 16.10.2021)
Состоялись переговоры, в ходе которых были обсуждены в том числе перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
В вопросе доступа к климатическому финансированию и развитию торговли на международном углеродном рынке Узбекистан рассчитывает на поддержку Всемирного банка. Об этом заявили
в пресс-службе Министерства финансов после завершения переговоров первого заместителя этого ведомства Омонулло Насритдинходжаева со старшим специалистом по энергетике Всемирного банка Ферхатом Эсеном.
Стороны обсудили также перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.
Напомним, на днях в Европе оценили
, насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению. соответствующая статья была опубликована в латвийском журнале Freecity.
Издание отметило, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики республики, подчеркивая также достижения в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.
А в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана заявил, что страна до 2030 года выполнит взятые на себя обязательства в соответствии с Парижским соглашением по климату по сокращению выбросов СО2 на 10% на единицу ВВП.