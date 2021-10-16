Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211016/uzbekistan-polagaetsya-na-pomosch-vb-v-dostupe-k-klimaticheskomu-finansirovaniyu-20932486.html
Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
Состоялись переговоры, в ходе которых были обсуждены в том числе перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T14:13+0500
2021-10-16T15:19+0500
общество
узбекистан
министерство финансов узбекистана
всемирный банк
финансирование
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556777_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_e3c1c7e5af189278e24a7ca3f41c22d6.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В вопросе доступа к климатическому финансированию и развитию торговли на международном углеродном рынке Узбекистан рассчитывает на поддержку Всемирного банка. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов после завершения переговоров первого заместителя этого ведомства Омонулло Насритдинходжаева со старшим специалистом по энергетике Всемирного банка Ферхатом Эсеном.Стороны обсудили также перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.Напомним, на днях в Европе оценили, насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению. соответствующая статья была опубликована в латвийском журнале Freecity.Издание отметило, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики республики, подчеркивая также достижения в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.А в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана заявил, что страна до 2030 года выполнит взятые на себя обязательства в соответствии с Парижским соглашением по климату по сокращению выбросов СО2 на 10% на единицу ВВП.
https://uz.sputniknews.ru/20191212/Vremya-deystvovat-Uzbekistan-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-izmeneniyu-klimata-13001217.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556777_0:1:2727:2046_1920x0_80_0_0_c28937825cd0d712bcfbfa2e77dc7272.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, министерство финансов узбекистана, всемирный банк, финансирование, климат

Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию

14:13 16.10.2021 (обновлено: 15:19 16.10.2021)
1053
© Sputnik / Рамиз БахтияровСистема микро-климат в рестаранах и кафе как зяродное устройство для прохожих
Система микро-климат в рестаранах и кафе как зяродное устройство для прохожих - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Состоялись переговоры, в ходе которых были обсуждены в том числе перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В вопросе доступа к климатическому финансированию и развитию торговли на международном углеродном рынке Узбекистан рассчитывает на поддержку Всемирного банка. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов после завершения переговоров первого заместителя этого ведомства Омонулло Насритдинходжаева со старшим специалистом по энергетике Всемирного банка Ферхатом Эсеном.
Стороны обсудили также перспективы направлений сотрудничества в сфере энергетики.
Города России. Кемерово - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2019
Экономика
"Время действовать": Узбекистан на международной конференции по изменению климата
12 декабря 2019, 20:08
341
Напомним, на днях в Европе оценили, насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению. соответствующая статья была опубликована в латвийском журнале Freecity.
Издание отметило, что защита окружающей среды — одно из ключевых направлений государственной политики республики, подчеркивая также достижения в плавном переходе к "зеленой" экономике и преодолении экологической катастрофы в Приаралье.
А в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана заявил, что страна до 2030 года выполнит взятые на себя обязательства в соответствии с Парижским соглашением по климату по сокращению выбросов СО2 на 10% на единицу ВВП.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:13Европа столкнулась с новым, более страшным вирусом
14:44День, когда Сталин был прав
14:13Узбекистан полагается на помощь ВБ в доступе к климатическому финансированию
12:30В Термезе начались переговоры делегаций Узбекистана и Афганистана
11:34МИД Узбекистана: Ташкент решительно осудил теракт в Афганистане
10:55Маневры Москвы, Ташкента и Душанбе будут идти, пока того требует ситуация в Афганистане
ВчераВ МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливало уроки
ВчераРусские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
ВчераМагия цифр: сколько узбекистанцы потратили на особые автономера
ВчераЛавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
ВчераТанзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
ВчераВ Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
ВчераУзбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев
ВчераШавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана
ВчераНазначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
ВчераАнтитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ России
ВчераЭкоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
ВчераВладимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов
ВчераRenault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи
ВчераТалибы заявили о создании верховного суда Афганистана