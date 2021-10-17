https://uz.sputniknews.ru/20211017/shirin-abdullaeva-vo-vtorom-polufinale-shou-ty-super-20942877.html

Ширин Абдуллаева во втором полуфинале шоу "Ты супер!"

Ширин Абдуллаева во втором полуфинале шоу "Ты супер!"

Вокальный конкурс "Ты супер" выходит на финишную прямую. Участники юбилейного сезона борются за выход в финал. Среди претендентов и узбекистанка Ширин... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

узбекистан

конкурс

музыка

ты супер

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В пятом юбилейном проекте принимают участие более 50 конкурсантов из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Помимо тех, кто по разным причинам остался без попечения родителей, в этом году участвуют дети из больших семей.Пятнадцатилетняя Ширин из многодетной дружной семьи. Сегодня за нее болеют не только родители и многочисленные поклонники, но и четыре старшие сестры.Трансляцию второго полуфинала шоу "Ты супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211017/shirin-abdullaeva-priznalas-o-chem-pisali-ey-sootechestvenniki-so-vsego-mira-20940989.html

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узбекистан, конкурс, музыка, ты супер