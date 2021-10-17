https://uz.sputniknews.ru/20211017/shirin-abdullaeva-priznalas-o-chem-pisali-ey-sootechestvenniki-so-vsego-mira-20940989.html

Ширин Абдуллаева призналась, о чем писали ей соотечественники со всего мира

Ширин Абдуллаева призналась, о чем писали ей соотечественники со всего мира

Певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева продолжает свой звездный путь в проекте "Ты Супер!" В полуфинале конкурса 17 октября пятнадцатилетняя девочка из... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

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О том, с кем юная артистка проводит время, за кого болеет из узбекских и российских звезд и каким видит свое будущее, участницу шоу расспросила в эксклюзивном интервью корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Ширин Абдуллаевой, полуфинал для нее, это особенный отрывок, важный момент всего шоу. Вместе с другими участниками "Ты Супер!" Ширин готовилась к очередному этапу, не забывая о взаимной поддержке и играх.После третьего выпуска шоу "Ты Супер!", артистке поступали многочисленные письма со словами поддержки и восхищения. Большинство ее поклонников — узбекистанцы. Молодая артистка скучает по дому, но мысли о том, что родители ждут хороших результатов, придают ей силы идти вперед.Заветная мечта Ширин прославить свой родной Узбекистан на мировой арене, и она готова выступить и соревноваться за свою родину.P.S. В юбилейном сезоне вокального конкурса "Ты Супер!" среди участников не только юные таланты из разных уголков России, но также начинающие артисты из трех стран СНГ — Узбекистана, Беларуси и Молдовы. Помимо тех, кто остался без попечения родителей, в конкурсе в этом году принимают участия мальчики и девочки из многодетных семей. Ширин как раз одна из них.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html

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