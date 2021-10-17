https://uz.sputniknews.ru/20211017/sputnikpro-podelilsya-sekretami-prodvijeniya-video-v-sotssetyax-20939225.html
SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях
SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях
На Конгрессе соотечественников ведущие журналисты Sputnik, RT, Ruptly и других СМИ рассказали, как писать новости, за которые не стыдно. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T12:39+0500
2021-10-17T12:39+0500
2021-10-17T12:39+0500
видео
мультимедиа
sputnik
миа "россия сегодня"
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На конгресс соотечественников в Москву прибыли русскоязычные журналисты, работающие и живущие за границей. Коллеги из МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с гостями важной и актуальной информацией о том, как продвигать свой контент в соцсетях и в целом работать в масс-медиа в цифровую эпоху. Говорили на встрече и о проблемах за рубежом, делились размышлениями касательно защиты своих интересов. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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2021
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ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/11/20938912_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3524b8c54d820dab167839dbf8754ad2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , sputnik, миа "россия сегодня", видео
SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях
На Конгрессе соотечественников ведущие журналисты Sputnik, RT, Ruptly и других СМИ рассказали, как писать новости, за которые не стыдно.
На конгресс соотечественников в Москву прибыли русскоязычные журналисты, работающие и живущие за границей. Коллеги из МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с гостями важной и актуальной информацией о том, как продвигать свой контент в соцсетях и в целом работать в масс-медиа в цифровую эпоху.
Говорили на встрече и о проблемах за рубежом, делились размышлениями касательно защиты своих интересов.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.