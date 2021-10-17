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SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях
SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях
На Конгрессе соотечественников ведущие журналисты Sputnik, RT, Ruptly и других СМИ рассказали, как писать новости, за которые не стыдно. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T12:39+0500
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мультимедиа
sputnik
миа "россия сегодня"
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На конгресс соотечественников в Москву прибыли русскоязычные журналисты, работающие и живущие за границей. Коллеги из МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с гостями важной и актуальной информацией о том, как продвигать свой контент в соцсетях и в целом работать в масс-медиа в цифровую эпоху. Говорили на встрече и о проблемах за рубежом, делились размышлениями касательно защиты своих интересов. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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мультимедиа , sputnik, миа "россия сегодня", видео

SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях

12:39 17.10.2021
1031
© Sputnik
На Конгрессе соотечественников ведущие журналисты Sputnik, RT, Ruptly и других СМИ рассказали, как писать новости, за которые не стыдно.
На конгресс соотечественников в Москву прибыли русскоязычные журналисты, работающие и живущие за границей. Коллеги из МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с гостями важной и актуальной информацией о том, как продвигать свой контент в соцсетях и в целом работать в масс-медиа в цифровую эпоху.
Говорили на встрече и о проблемах за рубежом, делились размышлениями касательно защиты своих интересов.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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