https://uz.sputniknews.ru/20211017/sputnikpro-podelilsya-sekretami-prodvijeniya-video-v-sotssetyax-20939225.html

SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях

SputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях

На Конгрессе соотечественников ведущие журналисты Sputnik, RT, Ruptly и других СМИ рассказали, как писать новости, за которые не стыдно. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-17T12:39+0500

2021-10-17T12:39+0500

2021-10-17T12:39+0500

видео

мультимедиа

sputnik

миа "россия сегодня"

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На конгресс соотечественников в Москву прибыли русскоязычные журналисты, работающие и живущие за границей. Коллеги из МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с гостями важной и актуальной информацией о том, как продвигать свой контент в соцсетях и в целом работать в масс-медиа в цифровую эпоху. Говорили на встрече и о проблемах за рубежом, делились размышлениями касательно защиты своих интересов. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , sputnik, миа "россия сегодня", видео