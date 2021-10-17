Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
За два дня в Узбекистане проголосовали досрочно более 40 тысяч граждан – ЦИК
11:55 17.10.2021 (обновлено: 11:56 17.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Из более чем 21 млн узбекистанцев, зарегистрированных на выборы президента страны, свой голос за избранного кандидата уже отдали свыше 40 тысяч человек — таковы данные ЦИК.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В пресс-службе ЦИК подсчитали количество избирателей, проголосовавших за своего кандидата в президенты Узбекистана досрочно. За два дня — 14 и 15 октября — избирательные участники посетили 40 328 граждан.
Для справки:
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится 20 октября.
Согласно закону, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право на досрочное голосование. Участки будут работать с 9.00 до 19.00.
В общей сложности на выборы зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков для голосования. Граждане смогут воспользоваться своим правом выбора и за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.