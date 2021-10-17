https://uz.sputniknews.ru/20211017/za-dva-dnya-v-uzbekistane-progolosovali-dosrochno-bolee-40-tysyach-grajdan--tsik-20938716.html

За два дня в Узбекистане проголосовали досрочно более 40 тысяч граждан – ЦИК

За два дня в Узбекистане проголосовали досрочно более 40 тысяч граждан – ЦИК

Из более чем 21 млн узбекистанцев, зарегистрированных на выборы президента страны, свой голос за избранного кандидата уже отдали свыше 40 тысяч человек ... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-17T11:55+0500

2021-10-17T11:55+0500

2021-10-17T11:56+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

избиратели

избирательные участки

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В пресс-службе ЦИК подсчитали количество избирателей, проголосовавших за своего кандидата в президенты Узбекистана досрочно. За два дня — 14 и 15 октября — избирательные участники посетили 40 328 граждан.В общей сложности на выборы зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков для голосования. Граждане смогут воспользоваться своим правом выбора и за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/uzbekistantsy-nachali-dosrochno-golosovat-na-vyborax-prezidenta--foto-20903862.html

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узбекистан, цик узбекистана, избиратели, избирательные участки