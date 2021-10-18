Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ленинградской области стартовал третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов. В числе инициаторов — "Единый миграционный центр" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.Детей, прибывших из стран СНГ, пригласили в центр образования "Кудрово". Гостям рассказали о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.Вместе с тем школьники познакомились с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. Отдельное место в программе было уделено остановке у мемориала, посвященного партизанам Лужского края, и рассказу о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны. Финальной точкой экскурсионного маршрута стало посещение Калгановского конного завода с интерактивной культурной программой "Толерантность народов России".К участию в образовательной программе привлекли специалистов РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии. Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ленинградской области стартовал третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов. В числе инициаторов — "Единый миграционный центр" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Детей, прибывших из стран СНГ, пригласили в центр образования "Кудрово". Гостям рассказали о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.
Вместе с тем школьники познакомились с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. Отдельное место в программе было уделено остановке у мемориала, посвященного партизанам Лужского края, и рассказу о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны.
Финальной точкой экскурсионного маршрута стало посещение Калгановского конного завода с интерактивной культурной программой "Толерантность народов России".
Образовательный проект для детей мигрантов из СНГ
Совместный проект "Единого миграционного центра" и Правительства Ленобласти стартовал весной 2020 года.
Главная цель программы – обучение младших школьников из стран СНГ русскому языку и культуре речи, истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также нормам поведения в российском обществе.
К участию в образовательной программе привлекли специалистов РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии. Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.