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https://uz.sputniknews.ru/20211018/chemu-nauchat-detey-migrantov-v-rf-ocherednoy-etap-obrazovatelnoy-programmy-20952333.html
Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T16:07+0500
2021-10-18T16:10+0500
миграция
дети
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ленинградской области стартовал третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов. В числе инициаторов — "Единый миграционный центр" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.Детей, прибывших из стран СНГ, пригласили в центр образования "Кудрово". Гостям рассказали о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.Вместе с тем школьники познакомились с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. Отдельное место в программе было уделено остановке у мемориала, посвященного партизанам Лужского края, и рассказу о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны. Финальной точкой экскурсионного маршрута стало посещение Калгановского конного завода с интерактивной культурной программой "Толерантность народов России".К участию в образовательной программе привлекли специалистов РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии. Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/deti-migrantov-primut-uchastie-v-tvorcheskom-festivale-v-moskve-18717505.html
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дети, трудовые мигранты

Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы

16:07 18.10.2021 (обновлено: 16:10 18.10.2021)
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© Пресс-служба Департамента корпоративных коммуникаций УК Бронка ГруппУчастники проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов
Участники проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Пресс-служба Департамента корпоративных коммуникаций УК Бронка Групп
Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ленинградской области стартовал третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов. В числе инициаторов — "Единый миграционный центр" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Детей, прибывших из стран СНГ, пригласили в центр образования "Кудрово". Гостям рассказали о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.
Вместе с тем школьники познакомились с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. Отдельное место в программе было уделено остановке у мемориала, посвященного партизанам Лужского края, и рассказу о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны.
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Финальной точкой экскурсионного маршрута стало посещение Калгановского конного завода с интерактивной культурной программой "Толерантность народов России".
Образовательный проект для детей мигрантов из СНГ

Совместный проект "Единого миграционного центра" и Правительства Ленобласти стартовал весной 2020 года.

Главная цель программы – обучение младших школьников из стран СНГ русскому языку и культуре речи, истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также нормам поведения в российском обществе.

К участию в образовательной программе привлекли специалистов РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии. Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
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