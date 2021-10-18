https://uz.sputniknews.ru/20211018/chemu-nauchat-detey-migrantov-v-rf-ocherednoy-etap-obrazovatelnoy-programmy-20952333.html

Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы

Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы

Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T16:07+0500

2021-10-18T16:07+0500

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миграция

дети

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ленинградской области стартовал третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов. В числе инициаторов — "Единый миграционный центр" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.Детей, прибывших из стран СНГ, пригласили в центр образования "Кудрово". Гостям рассказали о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар петербургского ресторана Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.Вместе с тем школьники познакомились с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. Отдельное место в программе было уделено остановке у мемориала, посвященного партизанам Лужского края, и рассказу о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны. Финальной точкой экскурсионного маршрута стало посещение Калгановского конного завода с интерактивной культурной программой "Толерантность народов России".К участию в образовательной программе привлекли специалистов РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии. Педагоги разработали методические материалы для последующего внедрения их в учебную программу общеобразовательных учреждений Ленинградской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/deti-migrantov-primut-uchastie-v-tvorcheskom-festivale-v-moskve-18717505.html

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дети, трудовые мигранты