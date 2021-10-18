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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/missiya-shos-nachala-nablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-20949948.html
Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
В стране уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-10-18T15:20+0500
выборы президента узбекистана-2021
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президентские выборы в узбекистане
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выборы президента
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала мониторинг выборов президента Узбекистана.По его словам, в состав миссии вошли 26 представителей из стран-членов организации, возглавляет миссию заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.Представители миссии будут наблюдать за избирательным процессом в Ташкенте и других регионах Узбекистана, им выданы мандаты установленного образца, которые дают им право участвовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов.Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября.В республике уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, шос, выборы президента

Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана

15:17 18.10.2021 (обновлено: 15:20 18.10.2021)
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© FOTO Министерство обороны РФФлаги и эмблема ШОС
Флаги и эмблема ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© FOTO Министерство обороны РФ
В стране уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала мониторинг выборов президента Узбекистана.

"Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала работу по наблюдению за выборами президента Узбекистана", — сообщил РИА Новости представитель ЦИК.

По его словам, в состав миссии вошли 26 представителей из стран-членов организации, возглавляет миссию заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.
Представители миссии будут наблюдать за избирательным процессом в Ташкенте и других регионах Узбекистана, им выданы мандаты установленного образца, которые дают им право участвовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов.
Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября.
В республике уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
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