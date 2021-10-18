https://uz.sputniknews.ru/20211018/missiya-shos-nachala-nablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-20949948.html

Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана

Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана

В стране уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T15:17+0500

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президентские выборы в узбекистане

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выборы президента

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала мониторинг выборов президента Узбекистана.По его словам, в состав миссии вошли 26 представителей из стран-членов организации, возглавляет миссию заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.Представители миссии будут наблюдать за избирательным процессом в Ташкенте и других регионах Узбекистана, им выданы мандаты установленного образца, которые дают им право участвовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов.Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября.В республике уже работают полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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