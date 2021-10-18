https://uz.sputniknews.ru/20211018/ozvucheno-kolichestvo-jenschin-izbiratelnits-na-vyborax-prezidenta-20950444.html

Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента

Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента

Проголосовать на выборах президента смогут почти 11 млн узбекистанок. Такие данные приводит ЦИК страны. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T15:13+0500

2021-10-18T15:13+0500

2021-10-18T15:13+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

выборы

население

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили гарантии избирательного права женщин и актуальные вопросы повышения их участия в выборах. К открытому диалогу пригласили представителей Республиканского общественного женского совета, членов Комитета Сената по делам женщин и гендерному равенству, сотрудников ЦИК, НАЭСМИ и общенационального движения "Юксалиш".Участвующая в дискуссии глава сената Танзила Нарбаева, подчеркнула важность усиления поддержки и стимулирования женщин в стране. При этом она отметила, что в настоящее время 104 члена окружных избирательных комиссий и 65 974 члена участковых избирательных комиссий – женщины.Для сравнения: в выборах в парламент в 2019 году в составе участковых избирательных комиссий было 54 361 женщина. Рост показателя, как видно – более чем на 20%.Проголосовать на выборах президента смогут почти 11 млн узбекистанок. Такие данные приводит ЦИК страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html

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