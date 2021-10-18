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https://uz.sputniknews.ru/20211018/privityx-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-ne-pustyat-v-malyy-xadj-20953139.html
Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж
Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж
Чтобы въехать в Саудовскую Аравию, верующим нужно сделать дополнительный "бустерный" укол одобренной вакциной 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T17:19+0500
2021-10-18T17:23+0500
общество
вакцина
саудовская аравия
малый хадж
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Верующие, привитые узбекско-китайской вакциной от Covid-19, не смогут въехать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры. Такое уточнение опубликовано в Telegram-канале о вакцине.Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 еще не прошла регистрацию в ВОЗ и поэтому не признана в Саудовской Аравии. Такую информацию опубликовали на канале в ответ на вопрос одного из пользователей.Напомним, ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что совершить малый хадж смогут верующие, получившие либо две дозы вакцин Pfizer-Bion Tech, Oxford-Astra Zeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson&amp; Johnson.Те же, кто привился китайскими вакцинами Sinopharm или Sinovac, смогут въехать в страну после однократного "бустерного" укола утвержденной вакциной. Возможно, это же правило будет относиться и к узбекско-китайской вакцине.Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/polnostyu-privitye-smogut-pobyvat-v-malom-xadje-20868762.html
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вакцина, саудовская аравия, малый хадж

Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж

17:19 18.10.2021 (обновлено: 17:23 18.10.2021)
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© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкВерующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Чтобы въехать в Саудовскую Аравию, верующим нужно сделать дополнительный "бустерный" укол одобренной вакциной
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Верующие, привитые узбекско-китайской вакциной от Covid-19, не смогут въехать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры. Такое уточнение опубликовано в Telegram-канале о вакцине.
Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 еще не прошла регистрацию в ВОЗ и поэтому не признана в Саудовской Аравии. Такую информацию опубликовали на канале в ответ на вопрос одного из пользователей.
"Необходимые документы для регистрации узбекско-китайской совместной вакцины поданы в ВОЗ. Если ВОЗ признает ее, вопрос, естественно, будет решен. Религиозный комитет в сотрудничестве с Министерством иностранных дел в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии о признании свидетельств о вакцинации нашей страны", - уточнил член Штаба по борьбе против коронавируса при Министерстве здравоохранения Нурмат Отабеков.
Напомним, ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что совершить малый хадж смогут верующие, получившие либо две дозы вакцин Pfizer-Bion Tech, Oxford-Astra Zeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson& Johnson.
Те же, кто привился китайскими вакцинами Sinopharm или Sinovac, смогут въехать в страну после однократного "бустерного" укола утвержденной вакциной. Возможно, это же правило будет относиться и к узбекско-китайской вакцине.
Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.
Паломники в аэропорту Джедды, Саудовская Аравия - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
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Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
12 октября, 11:33
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