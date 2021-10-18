https://uz.sputniknews.ru/20211018/privityx-uzbeksko-kitayskoy-vaktsinoy-ne-pustyat-v-malyy-xadj-20953139.html

Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж

Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж

Чтобы въехать в Саудовскую Аравию, верующим нужно сделать дополнительный "бустерный" укол одобренной вакциной 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T17:19+0500

2021-10-18T17:19+0500

2021-10-18T17:23+0500

общество

вакцина

саудовская аравия

малый хадж

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Верующие, привитые узбекско-китайской вакциной от Covid-19, не смогут въехать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры. Такое уточнение опубликовано в Telegram-канале о вакцине.Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 еще не прошла регистрацию в ВОЗ и поэтому не признана в Саудовской Аравии. Такую информацию опубликовали на канале в ответ на вопрос одного из пользователей.Напомним, ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что совершить малый хадж смогут верующие, получившие либо две дозы вакцин Pfizer-Bion Tech, Oxford-Astra Zeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson& Johnson.Те же, кто привился китайскими вакцинами Sinopharm или Sinovac, смогут въехать в страну после однократного "бустерного" укола утвержденной вакциной. Возможно, это же правило будет относиться и к узбекско-китайской вакцине.Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/polnostyu-privitye-smogut-pobyvat-v-malom-xadje-20868762.html

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вакцина, саудовская аравия, малый хадж