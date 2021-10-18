https://uz.sputniknews.ru/20211018/protiv-rossii-gotovyat-ekoterroristov-20946266.html

Против России готовят экотеррористов

Против России готовят экотеррористов

Влиятельнейшие американские СМИ внезапно принялись раскручивать книгу с говорящим названием "Как взорвать трубопровод" и пиарить ее автора Андреаса Мальма. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T11:01+0500

2021-10-18T11:01+0500

2021-10-18T11:01+0500

россия

экология

северный поток - 2

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Это по-своему интересный персонаж. Дата его рождения точно не известна — сейчас ему где-то между 43 и 46. Мальм — ветеран шведской социалистической партии (входившей в IV Интернационал), доцент Лундского университета, а также эколог-экстремист, призывающий к мировой революции и построению "эко-ленинизма 2.0".Конечно, таких интеллигентных бородачей, сочиняющих книжки про то, как все взорвать, отнять и поделить, в Европе пруд пруди. Обычно они прозябают где-нибудь в захудалых провинциальных вузах. Но именно из Мальма массмедиа срочно делают суперзвезду, словно он какой-нибудь Бенедикт Камбербэтч.Свою борьбу за экологию Мальм начал с того, что вместе с товарищами приезжал в зажиточные районы Стокгольма и прокалывал шины дорогих джипов, которые у нас принято называть паркетниками. В интервью интеллектуальному журналу New Yorker Мальм подробно описывает технику диверсий. Оказывается, это не такое простое дело, есть свои тонкости.Зацените аккуратность шведских товарищей. Несмотря на то что Мальм постоянно цитирует Ленина и ругательски ругает неких абстрактных "супербогачей", ему никогда и в голову не приходило покуситься на яхты или частные самолеты реальных шведских олигархов. Политическое чутье подсказало ему, что охрана там наваляет так, что костей не соберешь, а юристы засадят в тюрьму надолго. Будет не до экологии.Нет, товарищи совершенно сознательно сосредоточились на никем не охраняемых автомобилях шведского среднего класса. Богатый европейский буржуа в массе своей труслив и истерзан чувством вины за собственное благополучие. Боевые "экологи" популярно объяснили ему, что он сам во всем виноват: паркетники потребляют слишком много топлива и вредят природе. Удивительно, но ни одного дела против Мальма и его товарищей возбуждено не было. Шведы просто перестали покупать дорогие джипы. Они как-то резко вышли из моды."Именно в это время нами заинтересовался Ал Гор", — рассказывает "эколог". Ну, еще бы он не заинтересовался. Потомственный американский политик и удачливый инвестор сколотил сотни миллионов долларов на разнообразных зеленых инициативах. Пока Мальм хулиганил в Швеции, нобелевский лауреат и знатный борец за экологию Ал Гор искал кредиты для фирмы своего друга Генрика Фискера по производству дорогих электроавтомобилей.И тут так удачно совпало: кампания против паркетников, шум в прессе. Публика со средствами заинтересовалась вложениями в электрокары вместо неэкологичных джипов. Кредит мигом нашелся, да какой, больше чем на полмиллиарда долларов! Потом, правда, с электрокарами ничего не вышло, Fisker оказался на грани банкротства, но неутомимый Гор уже занялся новыми бизнесами.Мальму же с тех пор была обеспечена элитная аудитория, а его книгам — переводы на разные языки и доброжелательные рецензии. И даже когда он начал призывать к откровенной уголовщине, интеллектуальный истеблишмент на голубом глазу презентовал его взгляды массовой публике.Из мер насилия Мальм предлагает захватывать заложников — топ-менеджеров газовых и нефтяных корпораций. Разрушать инфраструктуру, стараясь (это поистине трогательная оговорка) избегать человеческих жертв. Ну и как финал-апофеоз — действительно взрывать нефте- и газопроводы. Все это в изложении эколога-анархиста называется "интеллигентный саботаж"."Но позвольте, — рассуждает журналист New Yorker, — ведь любая авария на газопроводе моментально приведет к стремительному росту цен на газ, а значит и на электричество. Это ударит прежде всего по бедным людям..." — "Ну да, — не моргнув глазом, отвечает Мальм. — Риск некоторого отчуждения людей есть... Риск для экономики тоже… Но если акт саботажа совпадет по времени с изменениями климата, то у нас есть приличный шанс, что люди все поймут и мы получим народную поддержку".Получается, что большевистскую повестку современные эковоины извратили с точностью до наоборот. Как ни относись к Ленину и его преемникам, но при них жизнь миллионов беднейших людей в России действительно стала гораздо лучше. Они получили образование, медицину, достойный заработок, невероятно прогрессивный по тем временам соцпакет.В понимании их сегодняшних наследников — анархистов, эковоинов, троцкистов всех мастей — народные массы живут слишком кучеряво. Их срочно надо перевести на голодный паек и обустроить им военный коммунизм на максималках.При этом сверхпотребление для богатых никуда не денется. (Вот принц Чарльз в преддверии конференции по климату в Глазго перевел свой Aston Martin с бензина на сыр и вино, в то время как миллионы его подданных реально недоедают). Эковоинам в качестве их обслуги тоже кое-что перепадет. А проводиться это ограбление ширнармасс будет под лозунгами борьбы с глобальным потеплением.Ради того чтобы внуки европейцев жили хорошо, им самим предлагается жить очень плохо. Прямо сейчас, без отлагательств. Как это происходит, хорошо видно на примере сегодняшнего энергетического кризиса. Мальм со товарищи очень одобряет происходящее. Он считает, что "плохой" газ растет в цене специально, чтобы неразумные европейцы перестали его покупать и перешли исключительно на зеленую энергию.Это прекрасное, очень своевременное приобретение. Англичане — потребители электроэнергии — будут платить рыцарю зеленой энергетики за электричество в разы больше, чем платили год назад.То есть энергетический кризис дал возможность американским компаниям зайти на британский рынок и вытеснить оттуда компании местные. А громкие акции и скандальные заявления прикормленных эковоинов стали прекрасным отвлекающим маневром от всех этих скучных транзакций, в результате которых на счета американских фирм закапали английские денежки.Конечно, все это вполне поправимо. Англию от американского капитала уже не спасти, но континентальная Европа-то давно уже могла включить себе газ через "Северный поток — 2". Возможно, на такой случай и готовятся боевые группы экодиверсантов.Кстати, "экотеррористы" — это вовсе не ругательство, придуманное замшелыми консерваторами. Так окрестил своих сподвижников по Greenpeace (легендарная организация только что отпраздновала 50-летний юбилей) один из создателей движения — Боб Хантер. А еще он называл своих коллег экофашистами. Интересно почему?Российским компаниям уже приходилось сталкиваться с опасными диверсиями в исполнении эковоинов. Самым громким делом стала попытка захвата буровой платформы "Приразломная", организованная сотрудниками Greenpeace. Сейчас, как видим, подросло новое поколение бойцов, которые готовы рисковать и природой и жизнями людей, лишь бы "спасти планету".ФБР давно внесло в список опасных террористов многих представителей Greenpeace, PETA, разнообразных зоозащитников и эковоинов. Штаты активно разводят и подкармливают экодиверсантов, однако строго следят за тем, чтобы те работали на чужой территории — в американских интересах, разумеется.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210815/derjat-rossiyu-v-straxe-nato-zaigralas-v-ekologiyu-20083627.html

https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-20902007.html

https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-evropeyskom-energokrizise-vinovaty-sami-evropeytsy--putin-20897363.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

экология, северный поток - 2