Россия
В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин
116
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. Президент высказался о рекордном росте мировых цен на топливо, транзите газа через Украину, трубопроводе "Северный поток — 2" и другом.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Российский лидер подчеркнул, что рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот.
"И не нужно <...> перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры", — отметил он.
По словам президента, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".
"Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. <...> Как будто не видят цифр, <...> просто прикрывают свои собственные ошибки", — сказал Путин.
С его точки зрения, все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом "закладывались системные изъяны". Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент.
Обязательства по контрактам
Он подчеркнул, что Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами, в том числе европейскими, обеспечивая бесперебойные поставки топлива.
"Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок", — сказал Путин.
8 октября, 15:36
647
Россия в целом нарастила поставки газа в Европу на 15 процентов, отметил он. При этом Путин выразил готовность увеличить их еще. Другие же поставщики, по его словам, наоборот, сократили поставки на 14 миллиардов кубометров — из них половина приходится на США.
Транзит через Украину
Украинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита, заявил Путин. Он напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС: в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на десять процентов.
"Больше увеличивать нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", — объяснил президент.
По разным подсчетам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%, заметил он.
."Чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе — мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос", — продолжил глава государства.
Россия готова после 2024 года продлить обязательства по транзиту и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить его При этом важно понимать сколько готовы купить европейцы, сказал он.
"Северный поток — 2"
Заявления о том, что Москва строит "Северный поток — 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований.
"Противники этого проекта говорили, что (он) экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям — для того чтобы обойти Украину — строят и "Северный поток", и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток". <...> Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", — подчеркнул Путин.
6 октября, 11:52
240
По его мнению, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе Третий энергопакет ЕС.
Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации. В июне построившая магистраль компания Nord Stream 2 AG подала заявку в германское федеральное агентство BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор. Как отметил Путин, немецкий регулятор пока не принял решение по этому вопросу.
Запасы ресурсов и их добыча
К 2035-му Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год и занять 20 процентов мирового рынка. Долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии планируют нарастить с нынешнего одного процента до семи.
"По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. <...> А вот роль природного газа как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", — отметил лидер.
По его словам, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Лишь у одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа в запасах.
24 сентября, 12:25
623