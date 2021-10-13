https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-evropeyskom-energokrizise-vinovaty-sami-evropeytsy--putin-20897363.html

В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин

В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. Президент высказался о рекордном росте мировых цен на топливо... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T20:56+0500

2021-10-13T20:56+0500

2021-10-13T20:56+0500

россия

сша

владимир путин

европа

украина

газпром

газоснабжение

северный поток - 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20895274_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_cb155cdf56d2da6575ae500675db8b4e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Российский лидер подчеркнул, что рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот.По словам президента, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".С его точки зрения, все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом "закладывались системные изъяны". Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент.Обязательства по контрактамОн подчеркнул, что Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами, в том числе европейскими, обеспечивая бесперебойные поставки топлива.Россия в целом нарастила поставки газа в Европу на 15 процентов, отметил он. При этом Путин выразил готовность увеличить их еще. Другие же поставщики, по его словам, наоборот, сократили поставки на 14 миллиардов кубометров — из них половина приходится на США.Транзит через УкраинуУкраинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита, заявил Путин. Он напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС: в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на десять процентов.По разным подсчетам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%, заметил он.Россия готова после 2024 года продлить обязательства по транзиту и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить его При этом важно понимать сколько готовы купить европейцы, сказал он."Северный поток — 2"Заявления о том, что Москва строит "Северный поток — 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований.По его мнению, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе Третий энергопакет ЕС.Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации. В июне построившая магистраль компания Nord Stream 2 AG подала заявку в германское федеральное агентство BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор. Как отметил Путин, немецкий регулятор пока не принял решение по этому вопросу.Запасы ресурсов и их добычаК 2035-му Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год и занять 20 процентов мирового рынка. Долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии планируют нарастить с нынешнего одного процента до семи.По его словам, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Лишь у одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа в запасах. РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211008/evrope-nujno-v-zerkalo-posmotret-a-ne-iskat-vinovnyx---yushkov-o-gazovom-krizise-v-es-20832235.html

https://uz.sputniknews.ru/20211008/ekspert-rasskazal-o-tom-pochemu-rossiya-pomogaet-evrope-ne-zamerznut-20829942.html

https://uz.sputniknews.ru/20211007/rossiya-namerena-soblyudat-obyazatelstva-po-tranzitu-gaza-cherez-ukrainu--putin-20802210.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/ukraina-pridumala-kak-pobedit-zimu-20788555.html

https://uz.sputniknews.ru/20210924/gazprom-ne-xochet-spasat-evropu-ot-xoloda-besplatno-20635518.html

россия

сша

европа

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, владимир путин, европа, украина, газпром, газоснабжение, северный поток - 2