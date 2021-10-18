https://uz.sputniknews.ru/20211018/ratifikatsiyu-soglasheniya-stran-sng-po-razminirovaniyu-podderjal-komitet-sovfeda-20952007.html

Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда

Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда

Планируется создать совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования, которое будет заниматься технической разведкой минных полей и районов, на... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T16:03+0500

2021-10-18T16:03+0500

2021-10-18T16:03+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, которое сможет проводить операции на территории государств Содружества и в третьих странах.Документ подписан в Москве 18 декабря 2020 года, передает РИА Новости.В соответствии с соглашением, совместное подразделение намерено заниматься технической разведкой минных полей и районов, на территории которых прежде проводились боевые действия. Также в его обязанность будет входить очистка водных участков от мин.Спецподразделение начнет осуществлять работу без применения оружия. Отмечается, что взрывчатые вещества и средства для уничтожения взрывоопасных предметов могут использовать только инженерные войска принимающей стороны.Соглашение заключается на неопределенный срок. После его вступления в силу оно будет открыто для присоединения любой страны СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20181009/Uzbekistan-sovmestno-s-Tadzhikistanom-nachali-razminirovanie-obschey-granitsy-9646372.html

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снг, соглашение, разминирование