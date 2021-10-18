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С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео
С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео
Участница юбилейного сезона вокального конкурса из Узбекистана за два своих выступления успела влюбить в себя жюри и зрителей, однако до финала ей не хватило... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T00:52+0500
2021-10-18T01:29+0500
культура
узбекистан
конкурс
музыка
ты супер
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Участница шоу "Ты супер" Ширин Абдуллаева покидает проект, но оставив о себе самые яркие впечатления и эмоции. В полуфинале она исполнила сложную и лирическую песню Young and beautiful, которая, по мнению Дианы Арбениной, не совсем ей подходит. Такое мнение высказали и многие зрители в комментариях под записью в социальных сетях. Однако это не помешало Ширин получить четыре зеленых кнопки от членов жюри, заворожив их своим вокалом и снова поразив своими разносторонними навыками. К сожалению, этого не хватило для того, чтобы пробиться в финал конкурса. Не помогли ни талисманы-нунчаки, ни плюшевый заяц. Сама 15-летняя конкурсантка из Ташкента очень самокритично оценивает свой уровень и даже первое выступление — на девять из десяти. Однако даже статус полуфиналистки проекта подарил ей очень много положительных эмоций и жизненного опыта.В любом случае участница из Узбекистана останется в истории проекта как одна из самых ярких и необычных конкурсанток. А боевой характер вкупе с чуткостью и добротой точно помогут реализоваться в жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20211017/master-klass-s-nunchakami-i-seans-v-duxe-kashpirovskogo-shirin-abdullaeva-zavorojila-jyuri-20943060.html
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узбекистан, конкурс, музыка, ты супер

С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео

00:52 18.10.2021 (обновлено: 01:29 18.10.2021)
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© Телеканал НТВУчастница юбилейного сезона шоу "Ты супер!" Ширин Абдуллаева
Участница юбилейного сезона шоу Ты супер! Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Телеканал НТВ
Участница юбилейного сезона вокального конкурса из Узбекистана за два своих выступления успела влюбить в себя жюри и зрителей, однако до финала ей не хватило совсем чуть-чуть.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Участница шоу "Ты супер" Ширин Абдуллаева покидает проект, но оставив о себе самые яркие впечатления и эмоции.
В полуфинале она исполнила сложную и лирическую песню Young and beautiful, которая, по мнению Дианы Арбениной, не совсем ей подходит. Такое мнение высказали и многие зрители в комментариях под записью в социальных сетях. Однако это не помешало Ширин получить четыре зеленых кнопки от членов жюри, заворожив их своим вокалом и снова поразив своими разносторонними навыками.
К сожалению, этого не хватило для того, чтобы пробиться в финал конкурса. Не помогли ни талисманы-нунчаки, ни плюшевый заяц.
Сама 15-летняя конкурсантка из Ташкента очень самокритично оценивает свой уровень и даже первое выступление — на девять из десяти. Однако даже статус полуфиналистки проекта подарил ей очень много положительных эмоций и жизненного опыта.
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
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"Мне очень приятно было общаться с ребятами, слушать их истории. Я надеюсь, что выговорившись, им станет легче. После такого начинаешь особенно ценить свою семью. Я бескрайне благодарна своим родителям, что они не поступили со мной так, как папы и мамы многих детей из проекта", — призналась Ширин перед своим выступлением.
В любом случае участница из Узбекистана останется в истории проекта как одна из самых ярких и необычных конкурсанток. А боевой характер вкупе с чуткостью и добротой точно помогут реализоваться в жизни.
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