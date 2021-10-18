https://uz.sputniknews.ru/20211018/s-zaytsem-v-final-ne-vyshlo-shirin-abdullaeva-pokidaet-proekt-ty-super-20943432.html

С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео

С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео

Участница юбилейного сезона вокального конкурса из Узбекистана за два своих выступления успела влюбить в себя жюри и зрителей, однако до финала ей не хватило... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T00:52+0500

2021-10-18T00:52+0500

2021-10-18T01:29+0500

культура

узбекистан

конкурс

музыка

ты супер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20943399_79:0:1503:801_1920x0_80_0_0_8bf5f6aa6395cd880d495c71bf421f77.png

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Участница шоу "Ты супер" Ширин Абдуллаева покидает проект, но оставив о себе самые яркие впечатления и эмоции. В полуфинале она исполнила сложную и лирическую песню Young and beautiful, которая, по мнению Дианы Арбениной, не совсем ей подходит. Такое мнение высказали и многие зрители в комментариях под записью в социальных сетях. Однако это не помешало Ширин получить четыре зеленых кнопки от членов жюри, заворожив их своим вокалом и снова поразив своими разносторонними навыками. К сожалению, этого не хватило для того, чтобы пробиться в финал конкурса. Не помогли ни талисманы-нунчаки, ни плюшевый заяц. Сама 15-летняя конкурсантка из Ташкента очень самокритично оценивает свой уровень и даже первое выступление — на девять из десяти. Однако даже статус полуфиналистки проекта подарил ей очень много положительных эмоций и жизненного опыта.В любом случае участница из Узбекистана останется в истории проекта как одна из самых ярких и необычных конкурсанток. А боевой характер вкупе с чуткостью и добротой точно помогут реализоваться в жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20211017/master-klass-s-nunchakami-i-seans-v-duxe-kashpirovskogo-shirin-abdullaeva-zavorojila-jyuri-20943060.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, конкурс, музыка, ты супер