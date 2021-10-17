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Мастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри
Мастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри
Участница шоу "Ты супер!" из Узбекистана Ширин Абдуллаева вновь произвела фурор на проекте, не только душевно исполнив песню о любви, но и показав свое... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T23:42+0500
2021-10-18T00:06+0500
культура
узбекистан
ты супер
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В полуфинале вокального конкурса 15-летняя Ширин Абдуллаева исполнила сложную и, как признались члены жюри, не совсем подходящую для себя песню Young and beautiful. Однако исполнение оказалось настолько чарующим, что никто из судей не устоял, нажав зеленую кнопку.После исполнения Вадим Такменев вынес на сцену необычный талисман Ширин - боевые нунчаки. Девочка продемонстрировала свое умение обращаться с этим древним оружием, в очередной раз поразив зрителей. жюри и Алексея Воробьева, который тщетно пытался повторить ловкие движения конкурсантки.Ирина Дубцова призналась, что вокальная часть ей понравилась меньше, чем в первом туре, но все-таки исполнение было очень трогательным и чарующим.Игорь крутой, в этот раз нажавший заветную кнопку последним, отчасти объяснил это тем. Что был заворожен.Алексей Воробьев, который во второй раз вышел на сцену, рискуя получить травму от опытного бойца ушу, заметил, что вокальные данные превосходные, хотя есть над чем работать, тем более в таких сложных композициях."Последний куплет мне понравился больше – тут ты раскрылась по-настоящему", — отметил Воробьев.Самый емкий и откровенный комментарий прозвучал от Дианы Арбениной. Лидер "Ночных снайперов" пожелала Ширин оставаться такой же женственной и тонкой.Она пожелала участнице из Узбекистана такого же глубокого отношения жизни."Никуда это не девайте – ни в какие монастыри. Главное, не меняйся!", — напутствовала она, провожая Ширин в комнату ожидания.С четырьмя зелеными кнопками Ширин сохраняет шансы выхода в финал. Четыре финалиста станут известны после завершения всех выступлений.
https://uz.sputniknews.ru/20211017/shirin-abdullaeva-priznalas-o-chem-pisali-ey-sootechestvenniki-so-vsego-mira-20940989.html
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html
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узбекистан, ты супер

Мастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри

23:42 17.10.2021 (обновлено: 00:06 18.10.2021)
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© Телеканал НТВШирин Абдуллаева в полуфинале шоу "Ты супер!"
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Телеканал НТВ
Участница шоу "Ты супер!" из Узбекистана Ширин Абдуллаева вновь произвела фурор на проекте, не только душевно исполнив песню о любви, но и показав свое мастерство обращения с древневосточным оружием. Обошлось без пострадавших.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В полуфинале вокального конкурса 15-летняя Ширин Абдуллаева исполнила сложную и, как признались члены жюри, не совсем подходящую для себя песню Young and beautiful. Однако исполнение оказалось настолько чарующим, что никто из судей не устоял, нажав зеленую кнопку.
После исполнения Вадим Такменев вынес на сцену необычный талисман Ширин - боевые нунчаки. Девочка продемонстрировала свое умение обращаться с этим древним оружием, в очередной раз поразив зрителей. жюри и Алексея Воробьева, который тщетно пытался повторить ловкие движения конкурсантки.
Ирина Дубцова призналась, что вокальная часть ей понравилась меньше, чем в первом туре, но все-таки исполнение было очень трогательным и чарующим.
Игорь крутой, в этот раз нажавший заветную кнопку последним, отчасти объяснил это тем. Что был заворожен.
"Тебя хочется слушать и слушать – это какой-то Кашпировский. Ты завораживаешь своим голосом", — признался продюсер и композитор.
Алексей Воробьев, который во второй раз вышел на сцену, рискуя получить травму от опытного бойца ушу, заметил, что вокальные данные превосходные, хотя есть над чем работать, тем более в таких сложных композициях.
Ширин Абдуллаева рассказала, что писали ей соотечественники со всего мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
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"Последний куплет мне понравился больше – тут ты раскрылась по-настоящему", — отметил Воробьев.
Самый емкий и откровенный комментарий прозвучал от Дианы Арбениной. Лидер "Ночных снайперов" пожелала Ширин оставаться такой же женственной и тонкой.
"Вы настолько цельная женственная, у вас столько отваги. Но это песня вам совсем не подходит по смыслу. Вы в силу возраста не можете прочувствовать эту старость, о которой поется в выбранной композиции. Но вам вопреки этому удалось заворожить нас. Вместо трагедии получилось что-то свое. Вы так галантно прикоснулись к теме", — призналась Арбенина.
Она пожелала участнице из Узбекистана такого же глубокого отношения жизни.
Участница проекта Ты Супер! от Узбекистана Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
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"Никуда это не девайте – ни в какие монастыри. Главное, не меняйся!", — напутствовала она, провожая Ширин в комнату ожидания.
С четырьмя зелеными кнопками Ширин сохраняет шансы выхода в финал. Четыре финалиста станут известны после завершения всех выступлений.
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