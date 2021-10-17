https://uz.sputniknews.ru/20211017/master-klass-s-nunchakami-i-seans-v-duxe-kashpirovskogo-shirin-abdullaeva-zavorojila-jyuri-20943060.html

Мастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри

Мастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри

Участница шоу "Ты супер!" из Узбекистана Ширин Абдуллаева вновь произвела фурор на проекте, не только душевно исполнив песню о любви, но и показав свое... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-17T23:42+0500

2021-10-17T23:42+0500

2021-10-18T00:06+0500

культура

узбекистан

ты супер

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В полуфинале вокального конкурса 15-летняя Ширин Абдуллаева исполнила сложную и, как признались члены жюри, не совсем подходящую для себя песню Young and beautiful. Однако исполнение оказалось настолько чарующим, что никто из судей не устоял, нажав зеленую кнопку.После исполнения Вадим Такменев вынес на сцену необычный талисман Ширин - боевые нунчаки. Девочка продемонстрировала свое умение обращаться с этим древним оружием, в очередной раз поразив зрителей. жюри и Алексея Воробьева, который тщетно пытался повторить ловкие движения конкурсантки.Ирина Дубцова призналась, что вокальная часть ей понравилась меньше, чем в первом туре, но все-таки исполнение было очень трогательным и чарующим.Игорь крутой, в этот раз нажавший заветную кнопку последним, отчасти объяснил это тем. Что был заворожен.Алексей Воробьев, который во второй раз вышел на сцену, рискуя получить травму от опытного бойца ушу, заметил, что вокальные данные превосходные, хотя есть над чем работать, тем более в таких сложных композициях."Последний куплет мне понравился больше – тут ты раскрылась по-настоящему", — отметил Воробьев.Самый емкий и откровенный комментарий прозвучал от Дианы Арбениной. Лидер "Ночных снайперов" пожелала Ширин оставаться такой же женственной и тонкой.Она пожелала участнице из Узбекистана такого же глубокого отношения жизни."Никуда это не девайте – ни в какие монастыри. Главное, не меняйся!", — напутствовала она, провожая Ширин в комнату ожидания.С четырьмя зелеными кнопками Ширин сохраняет шансы выхода в финал. Четыре финалиста станут известны после завершения всех выступлений.

https://uz.sputniknews.ru/20211017/shirin-abdullaeva-priznalas-o-chem-pisali-ey-sootechestvenniki-so-vsego-mira-20940989.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html

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узбекистан, ты супер