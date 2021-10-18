https://uz.sputniknews.ru/20211018/temir-fullari-nalajivaet-sotrudnichestvo-s-morskimi-portami-20948471.html

"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами

"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами

Узбекские железные дороги сотрудничают с российскими и казахскими компаниями для доступа к международным морским терминалам. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T13:03+0500

2021-10-18T13:03+0500

2021-10-18T13:04+0500

общество

узбекистон темир йуллари

узбекистан

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" заключило контракты с транспортными компаниями Казахстана и России для доступа к морским портам, говорится в сообщении на официальном сайте компании.Теперь клиенты могут самостоятельно знакомиться с перечнем и стоимостью услуг портов, судоходных и логистических компаний – партнеров на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" и находить оптимальный маршрут перевозки своих грузов.Так, компания заключила договора о сотрудничестве с российской логистической компанией "Рускон" - мультимодальным оператором транспортно-логистических услуг ГК "Дело", имеющей собственные терминалы в морских портах Новороссийска, Санкт-Петербурга и Находки. Заключены соглашения также с портами Каспийского моря Актау и Курык и с сухим портом Хоргос.Для расширения сотрудничества с другими морскими и сухопутными портами компания планирует принять участие в Международной конференции "Каспийские порты и судоходство 2021", которая пройдет в Актау 19-21 октября. Узбекистанские железные дороги заинтересованы в сотрудничестве с портами Черного, Средиземного, Балтийского морей, а также портами Южной и Юго-восточной Азии.Поспособствовать расширению сети партнеров должно присоединение Узбекистана к Межправительственному соглашению о "сухих портах" Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН), утвержденное президентом республики 5 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html

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