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"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
Узбекские железные дороги сотрудничают с российскими и казахскими компаниями для доступа к международным морским терминалам. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T13:03+0500
2021-10-18T13:04+0500
общество
узбекистон темир йуллари
узбекистан
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" заключило контракты с транспортными компаниями Казахстана и России для доступа к морским портам, говорится в сообщении на официальном сайте компании.Теперь клиенты могут самостоятельно знакомиться с перечнем и стоимостью услуг портов, судоходных и логистических компаний – партнеров на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" и находить оптимальный маршрут перевозки своих грузов.Так, компания заключила договора о сотрудничестве с российской логистической компанией "Рускон" - мультимодальным оператором транспортно-логистических услуг ГК "Дело", имеющей собственные терминалы в морских портах Новороссийска, Санкт-Петербурга и Находки. Заключены соглашения также с портами Каспийского моря Актау и Курык и с сухим портом Хоргос.Для расширения сотрудничества с другими морскими и сухопутными портами компания планирует принять участие в Международной конференции "Каспийские порты и судоходство 2021", которая пройдет в Актау 19-21 октября. Узбекистанские железные дороги заинтересованы в сотрудничестве с портами Черного, Средиземного, Балтийского морей, а также портами Южной и Юго-восточной Азии.Поспособствовать расширению сети партнеров должно присоединение Узбекистана к Межправительственному соглашению о "сухих портах" Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН), утвержденное президентом республики 5 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html
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узбекистон темир йуллари, узбекистан, железная дорога

"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами

13:03 18.10.2021 (обновлено: 13:04 18.10.2021)
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© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Контейнерный поезд АО "Узбекистон темир йуллари"
Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Узбекские железные дороги сотрудничают с российскими и казахскими компаниями для доступа к международным морским терминалам.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" заключило контракты с транспортными компаниями Казахстана и России для доступа к морским портам, говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Теперь клиенты могут самостоятельно знакомиться с перечнем и стоимостью услуг портов, судоходных и логистических компаний – партнеров на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" и находить оптимальный маршрут перевозки своих грузов.
Так, компания заключила договора о сотрудничестве с российской логистической компанией "Рускон" - мультимодальным оператором транспортно-логистических услуг ГК "Дело", имеющей собственные терминалы в морских портах Новороссийска, Санкт-Петербурга и Находки. Заключены соглашения также с портами Каспийского моря Актау и Курык и с сухим портом Хоргос.
Для расширения сотрудничества с другими морскими и сухопутными портами компания планирует принять участие в Международной конференции "Каспийские порты и судоходство 2021", которая пройдет в Актау 19-21 октября. Узбекистанские железные дороги заинтересованы в сотрудничестве с портами Черного, Средиземного, Балтийского морей, а также портами Южной и Юго-восточной Азии.
Поспособствовать расширению сети партнеров должно присоединение Узбекистана к Межправительственному соглашению о "сухих портах" Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН), утвержденное президентом республики 5 октября.
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