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Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере
Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере
В ходе встречи участники подвели промежуточные итоги визита российской делегации в рамках Программы двустороннего сотрудничества обеих стран. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T21:47+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. НИФИ Минфина России начал реализацию трехлетней Программы (2021-2023 гг.) сотрудничества между министерствами финансов Узбекистана и России, сообщает корреспондент Sputnik. Как подчеркнул руководитель международных программ НИФИ Министерства финансов РФ Самвел Лазарян, ключевая цель визита – поставить четкие задачи, которые необходимо реализовать за время действия Программы, и сроки их реализации.Программа двустороннего сотрудничества включает в себя десять направлений, по каждому из которых планируется провести семинары и рабочие совещания:"Важно отметить, что у России большой опыт в части некоторых вопросов. Я, например, очень надеюсь, что по вопросам инициативного бюджетирования, по налоговой тематике, программному бюджетированию наш опыт будет полезен Узбекистану. Хотел бы добавить, что опыт республики для нас тоже интересен. Нашими экспертами была отмечена достаточно развитая система социальной сферы, реестра", — рассказал Самвел Лазарян.Как известно, в Узбекистане на уровне законодательства уже закреплено, что 5% регионального бюджета распределяется по системе инициативного бюджетирования. И цель российской делегации — рассказать о практике РФ, про то, как необходимо работать с населением в этом направлении, как сделать так, чтобы узбекистанцами выдвигались какие-то проекты.Кроме того, как добавил Лазарян, по вопросам социальной защиты эксперты НИФИ также будут помогать в оценке программ, реализуемых в Узбекистане, например, техническими консультациями.Он также отметил, что Узбекистан обладает очень интересным опытом в вопросах инициативного бюджетирования. Так, по части практик в этом направлении республика опережает страны региона, в том числе и Россию. По мнению главы российской делегации, это важный показатель эффективности проводимых в стране реформ.С 12 по 27 октября в рамках реализации Программы двустороннего сотрудничества в столице проходят семинары, в которых принимают участие 35 экспертов НИФИ Минфина России и около 100 сотрудников профильных организаций Узбекистана.Программа реализуется в рамках Соглашения между Минфином Росси и Министерством финансов Узбекистана об оказании РФ научно-методической поддержки и технического содействия Минфину республики в области управления государственными финансами.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/ot-barerov-k-vozmojnostyam-kak-rossiya-i-uzbekistan-naraschivayut-tovarooborot-20705374.html
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узбекистан, минфин россии, минфин узбекистана

Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере

21:47 18.10.2021 (обновлено: 21:54 18.10.2021)
1639
© SputnikУзбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере
Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
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В ходе встречи участники подвели промежуточные итоги визита российской делегации в рамках Программы двустороннего сотрудничества обеих стран.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. НИФИ Минфина России начал реализацию трехлетней Программы (2021-2023 гг.) сотрудничества между министерствами финансов Узбекистана и России, сообщает корреспондент Sputnik.
Как подчеркнул руководитель международных программ НИФИ Министерства финансов РФ Самвел Лазарян, ключевая цель визита – поставить четкие задачи, которые необходимо реализовать за время действия Программы, и сроки их реализации.
Программа двустороннего сотрудничества включает в себя десять направлений, по каждому из которых планируется провести семинары и рабочие совещания:
разработка предложений по дальнейшему совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования организаций Узбекистана;
выработка налоговых мер, направленных на сокращение доли неформального сектора в экономике республики в условиях цифровизации;
совершенствование системы таможенного администрирования;
анализ фискальных эффектов от интеграционных процессов с участием Узбекистана;
разработка подходов к формированию бюджетной политики с применением систем макроэкономических прогнозов и фискальных правил;
разработка предложений по внедрению практик инициативного бюджетирования;
разработка предложений по развитию внутреннего аудита в госсекторе;
совершенствование бюджетных механизмов государственной закупочной деятельности в Узбекистане;
разработка рекомендаций по внедрению принципов программного бюджетирования;
разработка предложений по развитию социальной сферы, направленных на повышение качества жизни и уровня благосостояния населения (социальная защита, образование, здравоохранение).
"Важно отметить, что у России большой опыт в части некоторых вопросов. Я, например, очень надеюсь, что по вопросам инициативного бюджетирования, по налоговой тематике, программному бюджетированию наш опыт будет полезен Узбекистану. Хотел бы добавить, что опыт республики для нас тоже интересен. Нашими экспертами была отмечена достаточно развитая система социальной сферы, реестра", — рассказал Самвел Лазарян.
Как известно, в Узбекистане на уровне законодательства уже закреплено, что 5% регионального бюджета распределяется по системе инициативного бюджетирования. И цель российской делегации — рассказать о практике РФ, про то, как необходимо работать с населением в этом направлении, как сделать так, чтобы узбекистанцами выдвигались какие-то проекты.
Кроме того, как добавил Лазарян, по вопросам социальной защиты эксперты НИФИ также будут помогать в оценке программ, реализуемых в Узбекистане, например, техническими консультациями.
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Он также отметил, что Узбекистан обладает очень интересным опытом в вопросах инициативного бюджетирования. Так, по части практик в этом направлении республика опережает страны региона, в том числе и Россию. По мнению главы российской делегации, это важный показатель эффективности проводимых в стране реформ.
С 12 по 27 октября в рамках реализации Программы двустороннего сотрудничества в столице проходят семинары, в которых принимают участие 35 экспертов НИФИ Минфина России и около 100 сотрудников профильных организаций Узбекистана.

"У нас в команде есть эксперты, которые занимают ведущую роль в разработке эффективной социальной политики России. Они досконально знают, как работают механизмы законодательства, бюджетной системы. Поэтому главная наша цель – совместно обозначить именно те задачи, которые есть у вас и которые вы поставите перед нами", — подчеркнул глава делегации Самвел Лазарян.

Программа реализуется в рамках Соглашения между Минфином Росси и Министерством финансов Узбекистана об оказании РФ научно-методической поддержки и технического содействия Минфину республики в области управления государственными финансами.
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