https://uz.sputniknews.ru/20210930/ot-barerov-k-vozmojnostyam-kak-rossiya-i-uzbekistan-naraschivayut-tovarooborot-20705374.html

От барьеров к возможностям: как Россия и Узбекистан наращивают товарооборот

От барьеров к возможностям: как Россия и Узбекистан наращивают товарооборот

За семь месяцев этого года российско-узбекский товарооборот вырос почти на 4% по сравнению с этим же периодом 2020-го. Президенты обеих стран поставили задачу... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T09:35+0500

2021-09-30T09:35+0500

2021-09-30T09:35+0500

экономика

узбекистан

москва

товарооборот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20705725_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3a21ee7a40b7d8357545bf1269ed45ad.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Международный экономический форум, проходящий в Ташкенте, собрал более 1,3 тысячи участников. Эта масштабная встреча позволит укрепить кооперационные связи как внутри региона Центральной Азии, так и на всем пространстве СНГ.Как отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, все это приводит "к увеличению объема товарооборота, повышению комплиментарности экономик, позволяет выявлять потенциальные направления взаимного интереса и дальнейшие выходы на совместные кооперационные проекты".За семь месяцев 2021-го российско-узбекский товарооборот вырос почти на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом главы обоих государств поставили амбициозную задачу — достичь 10-ти миллиардной планки годового товарооборота между Россией и Узбекистаном. Есть надежда, что эта задача будет выполнена в самой ближайшей перспективе, добавил Вольвач.По словам замминистра экономразвития РФ, за весь период работы на рынке республики основными российскими инвесторами —"Лукойл", "Газпром", "ВымпелКом" —вложено в экономику Узбекистана более 10 миллиардов долларов прямых инвестиций.Более того, отметил Вольвач, поток российских инвестиций уже диверсифицируется и направляется в другие отрасли, включая сельское хозяйство, машиностроение, металлургия. Функционируют свыше двух тысяч совместных предприятий, в том числе по переработке и поставке плодоовощной продукции, производству сельхозтехники, запчастей для автомобильной промышленности. Кроме того, в разной степени реализации находятся инвестпроекты в области энергетики, промышленности, связи, сельского хозяйства и других сферах экономики на общую сумму более 900 миллионов долларов. Вольвач также добавил, что окончательно согласован проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании Международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа.РФ оказывает содействие Узбекистану в создании многофункциональных центров, современной системы аккредитации, системы оценки соответствия товаров, формировании современной налоговой системы и самых современных методов налогового администрирования и кадастровых учета и оценки объектов недвижимости.Россия в области налогового администрирования является одним из признанных мировых лидеров.Вольвач также выразил надежду, что уже в ноябре первый "Агроэкспресс" в специальных вагонах из Ташкента в Московскую область доставит по сокращенным срокам и процедурам скоропортящуюся плодоовощную продукцию. А обратно в Узбекистан состав привезет то, в чем заинтересована республика, например, товары сельского хозяйства и текстильной промышленности. Между тем к этому проекту проявляет интерес и Казахстан. По мнению замминистра, было бы правильно, чтобы в рамках проекта были применены навигационные пломбы, которые активно продвигаются на площадках ЕАЭС. Это новое слово в логистике, ведь пломбы позволяют значительно уменьшить контрольную и административную нагрузку на перевозчиков и увеличить как проходимость, так и сохранность грузов, подчеркнул Вольвач.Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 75 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой. Наиболее активны Москва, Московская и Челябинская области, Татарстан. К настоящему времени достигнуты договоренности о том, что в этом году пройдет Второй межрегиональный форум "Россия и Узбекистан". Как рассказал Вольвач, есть вероятность, что мероприятие пройдет с участием президентов обеих стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-i-rossiya-usilyat-sotrudnichestvo-v-selskoxozyaystvennoy-otrasli-19454884.html

https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, москва, товарооборот