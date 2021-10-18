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https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html
Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
Зарплата и другие доходы, направляемые на оплату за обучение (свое, детей или супругов до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T13:41+0500
2021-10-18T13:41+0500
экономика
узбекистан
государственный таможенный комитет узбекистана
налоги
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Государственный Налоговый комитет теперь будет предоставлять возможность уплаты налогов в рассрочку без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии. Но это "опция" не распространяется на оплату подоходного, социального, а также налога на прибыль у источника выплаты и НДС. Соответствующие нормы закреплены в профильном законе.Право отсрочки или рассрочки по уплате налогов получают только те, кто более трех лет своевременно платил по счетам, но теперь из-за сложного финансового положения не имеет возможности оплатить задолженности в срок. При этом сумма налога не должна превышать 50% от суммы уже уплаченных за последние 3 года сборов.Еще одно изменение: зарплата и другие доходы налогоплательщика, направляемые на оплату за обучение (свое, а также своих детей или супруга (супруги) – в возрасте до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях (ранее – только в высших учебных заведениях) теперь не облагаются налогом.Изменения внесены и в таможенный кодекс. Аналогичное право с рассрочкой таможенных выплат предоставили участникам ВЭД, занимающимся импортом товаров дольше трех лет и добросовестно выполнявшим обязательства по платежам.При этом рассрочка может быть предоставлена без применения обеспечения уплаты таможенных платежей сроком на 6 месяцев в размере суммы, не превышающей 50% от суммы таможенных платежей, уплаченных за последние 3 года.В Узбекистане основные налоговые ставки в 2021 году составляют:
https://uz.sputniknews.ru/20210925/zadoljennost-po-nalogam-v-gosbyudjet-po-itogam-polugodiya-sostavila-260-mln--20647798.html
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узбекистан, государственный таможенный комитет узбекистана, налоги, государственный налоговый комитет

Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку

13:41 18.10.2021
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© Pexels / Mikhail NilovНалоги
Налоги - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Pexels / Mikhail Nilov
Зарплата и другие доходы, направляемые на оплату за обучение (свое, детей или супругов до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях (ранее – только в высших учебных заведениях) теперь не облагаются налогом.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Государственный Налоговый комитет теперь будет предоставлять возможность уплаты налогов в рассрочку без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии. Но это "опция" не распространяется на оплату подоходного, социального, а также налога на прибыль у источника выплаты и НДС. Соответствующие нормы закреплены в профильном законе.
Право отсрочки или рассрочки по уплате налогов получают только те, кто более трех лет своевременно платил по счетам, но теперь из-за сложного финансового положения не имеет возможности оплатить задолженности в срок. При этом сумма налога не должна превышать 50% от суммы уже уплаченных за последние 3 года сборов.
Еще одно изменение: зарплата и другие доходы налогоплательщика, направляемые на оплату за обучение (свое, а также своих детей или супруга (супруги) – в возрасте до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях (ранее – только в высших учебных заведениях) теперь не облагаются налогом.
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Изменения внесены и в таможенный кодекс. Аналогичное право с рассрочкой таможенных выплат предоставили участникам ВЭД, занимающимся импортом товаров дольше трех лет и добросовестно выполнявшим обязательства по платежам.
При этом рассрочка может быть предоставлена без применения обеспечения уплаты таможенных платежей сроком на 6 месяцев в размере суммы, не превышающей 50% от суммы таможенных платежей, уплаченных за последние 3 года.

В Узбекистане основные налоговые ставки в 2021 году составляют:

НДС — 15%;
налог на прибыль —15%, для отдельных категорий — 20%;
налог на доходы физических лиц — 12%;
налог на имущество юридических лиц — 2%;
налог за земли сельскохозяйственного назначения — 0,95%;
социальный налог: хозсубъекты — 12%, бюджетные организации — 25%;
налог с оборота: базовая ставка — 4%.
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