https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html

Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку

Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку

Зарплата и другие доходы, направляемые на оплату за обучение (свое, детей или супругов до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T13:41+0500

2021-10-18T13:41+0500

2021-10-18T13:41+0500

экономика

узбекистан

государственный таможенный комитет узбекистана

налоги

государственный налоговый комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20513630_0:610:1300:1341_1920x0_80_0_0_6d7c820815405087a4b16728446f5be7.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Государственный Налоговый комитет теперь будет предоставлять возможность уплаты налогов в рассрочку без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии. Но это "опция" не распространяется на оплату подоходного, социального, а также налога на прибыль у источника выплаты и НДС. Соответствующие нормы закреплены в профильном законе.Право отсрочки или рассрочки по уплате налогов получают только те, кто более трех лет своевременно платил по счетам, но теперь из-за сложного финансового положения не имеет возможности оплатить задолженности в срок. При этом сумма налога не должна превышать 50% от суммы уже уплаченных за последние 3 года сборов.Еще одно изменение: зарплата и другие доходы налогоплательщика, направляемые на оплату за обучение (свое, а также своих детей или супруга (супруги) – в возрасте до 26 лет) в профессиональных и высших образовательных организациях (ранее – только в высших учебных заведениях) теперь не облагаются налогом.Изменения внесены и в таможенный кодекс. Аналогичное право с рассрочкой таможенных выплат предоставили участникам ВЭД, занимающимся импортом товаров дольше трех лет и добросовестно выполнявшим обязательства по платежам.При этом рассрочка может быть предоставлена без применения обеспечения уплаты таможенных платежей сроком на 6 месяцев в размере суммы, не превышающей 50% от суммы таможенных платежей, уплаченных за последние 3 года.В Узбекистане основные налоговые ставки в 2021 году составляют:

https://uz.sputniknews.ru/20210925/zadoljennost-po-nalogam-v-gosbyudjet-po-itogam-polugodiya-sostavila-260-mln--20647798.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, государственный таможенный комитет узбекистана, налоги, государственный налоговый комитет