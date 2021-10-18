https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-s-id-kartami-razreshat-ne-predyavlyat-dps-voditelskie-prava-20946087.html

Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права

Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права

С 1 марта отменяется практика требования от граждан с ID-картой водительских прав нового типа, документов на владение или пользование машиной, страхового... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T11:08+0500

2021-10-18T11:08+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Правительство приняло постановление о мерах по широкому внедрению современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов.С 1 марта 2022 года через Единый интерактивный портал государственных услуг в электронном виде предоставляются следующие услуги:Еще одно новшество: при отсутствии у водителя документов, которые необходимо предоставить инспектору дорожно-патрульной службы, эти документы проверяются с помощью планшета и идентификационной ID-карты.ГУП "Центр инновационных проектов и обслуживания населения" при МВД определен ответственным за внедрение цифровых и информационных технологий в правоохранительных органах.Планируется к 2023 году осуществить перевод в электронный вид не менее 80% государственных услуг, предоставляемых правоохранительными органами.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/ne-roskosh-a-sredstvo-peredvijeniya-skolko-avtomobiley-priobreli-uzbekistantsy-20852087.html

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