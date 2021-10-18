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Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
С 1 марта отменяется практика требования от граждан с ID-картой водительских прав нового типа, документов на владение или пользование машиной, страхового... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T11:08+0500
2021-10-18T11:08+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Правительство приняло постановление о мерах по широкому внедрению современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов.С 1 марта 2022 года через Единый интерактивный портал государственных услуг в электронном виде предоставляются следующие услуги:Еще одно новшество: при отсутствии у водителя документов, которые необходимо предоставить инспектору дорожно-патрульной службы, эти документы проверяются с помощью планшета и идентификационной ID-карты.ГУП "Центр инновационных проектов и обслуживания населения" при МВД определен ответственным за внедрение цифровых и информационных технологий в правоохранительных органах.Планируется к 2023 году осуществить перевод в электронный вид не менее 80% государственных услуг, предоставляемых правоохранительными органами.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/ne-roskosh-a-sredstvo-peredvijeniya-skolko-avtomobiley-priobreli-uzbekistantsy-20852087.html
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Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права

11:08 18.10.2021
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CC0 / Pixabay / Руль автомобиля Audi
Руль автомобиля Audi - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
CC0 / Pixabay /
С 1 марта отменяется практика требования от граждан с ID-картой водительских прав нового типа, документов на владение или пользование машиной, страхового полиса гражданской ответственности владельцев авто.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Правительство приняло постановление о мерах по широкому внедрению современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов.
С 1 марта 2022 года через Единый интерактивный портал государственных услуг в электронном виде предоставляются следующие услуги:
приглашение иностранного гражданина в Узбекистан;
получение соответствующих документов и справок, подтверждающих гражданство Узбекистана на территории иностранного государства;
получение информации о судимости (несудимости);
проверить наличие запретов на транспортные средства;
назначение встреч заключенных с их близкими родственниками.
Еще одно новшество: при отсутствии у водителя документов, которые необходимо предоставить инспектору дорожно-патрульной службы, эти документы проверяются с помощью планшета и идентификационной ID-карты.
При этом отменяется практика истребования от граждан с ID-картой водительских прав нового типа, документов, подтверждающих право владения или пользования транспортным средством, страхового полиса гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
ГУП "Центр инновационных проектов и обслуживания населения" при МВД определен ответственным за внедрение цифровых и информационных технологий в правоохранительных органах.
Планируется к 2023 году осуществить перевод в электронный вид не менее 80% государственных услуг, предоставляемых правоохранительными органами.
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11 октября, 10:26
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