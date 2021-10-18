Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsy-zadoljali-za-gaz-bolee-500-mlrd-sumov-20952522.html
Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
Абонентам устанавливают "умные" счетчики, которые автоматически отключат должников, предупреждают газовые службы. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T16:21+0500
2021-10-18T16:21+0500
общество
узбекистан
газоснабжение
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/570/01/5700112_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_ec69a088c58df574c14bc5f14afbf6f9.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности за газ в Узбекистане составляет 501,6 миллиарда сумов. Долг не погашен у более 1,2 миллиона абонентов по всей стране, сообщает "Худудгазтаъминот".В Узбекистане ведется поэтапная замена старых газовых счетчиков на современные "умные счетчики", подключенные к Автоматической системе контроля учета газа. К данному моменту установлено более двух миллионов таких приборов учета. Их удобство еще и в том, что абоненты теперь могут оплачивать газ в любой момент через мобильное приложение.Для абонентов со старыми счетчиками газовые службы запустили специальный Telegram-бот, который позволяет получить необходимую информацию и оплатить потребленное "голубое топливо".Замена старых счетчиков на новые по всей стране завершится в ближайшие месяцы. После этого автоматическая система контроля и учета газа отключит газоснабжение у должников, предупреждают в АО "Худудгазтаъминот" и призывают абонентов выплатить задолженность и пеню до наступления холодов.Между тем, Минэнерго бьет тревогу по поводу объемов хищения природного газа в стране. За девять месяцев текущего года в Узбекистане похищено почти 87 миллионов кубометров газа на 77 миллиардов сумов.По данным министерства, за предстоящий отопительный период планируется поставить населению 11 миллиардов кубометров "голубого топлива".
https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/570/01/5700112_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_d5a67a99667c548c705a15b36219304c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, газоснабжение, газ

Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов

16:21 18.10.2021
171
© Новости УзбекистанаГазовый электронный счетчик
Газовый электронный счетчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Новости Узбекистана
Абонентам устанавливают "умные" счетчики, которые автоматически отключат должников, предупреждают газовые службы.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности за газ в Узбекистане составляет 501,6 миллиарда сумов. Долг не погашен у более 1,2 миллиона абонентов по всей стране, сообщает "Худудгазтаъминот".
В Узбекистане ведется поэтапная замена старых газовых счетчиков на современные "умные счетчики", подключенные к Автоматической системе контроля учета газа. К данному моменту установлено более двух миллионов таких приборов учета. Их удобство еще и в том, что абоненты теперь могут оплачивать газ в любой момент через мобильное приложение.
Для абонентов со старыми счетчиками газовые службы запустили специальный Telegram-бот, который позволяет получить необходимую информацию и оплатить потребленное "голубое топливо".
Замена старых счетчиков на новые по всей стране завершится в ближайшие месяцы. После этого автоматическая система контроля и учета газа отключит газоснабжение у должников, предупреждают в АО "Худудгазтаъминот" и призывают абонентов выплатить задолженность и пеню до наступления холодов.
"В ближайшие месяцы завершится установка "умных счетчиков" по всей стране, а это значит абоненту все равно придется оплатить задолженность, но уже единым платежом, плюс начисленную пеню. В противном случае произойдет автоматическое отключение потребителя от системы газоснабжения. А с учетом похолодания лучше избежать некомфортных ситуаций и излишних хлопот", - говорится в сообщении.
Между тем, Минэнерго бьет тревогу по поводу объемов хищения природного газа в стране. За девять месяцев текущего года в Узбекистане похищено почти 87 миллионов кубометров газа на 77 миллиардов сумов.
По данным министерства, за предстоящий отопительный период планируется поставить населению 11 миллиардов кубометров "голубого топлива".
Зачем Узбекистану нужен импортный газ — мнение эксперта - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Видео
Запасы тают: эксперт о том, когда Узбекистану потребуется импортный газ
11 октября, 21:50
4879
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:21Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
16:07Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
16:03Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда
15:17Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
15:16В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
15:13Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента
14:57Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
14:19На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
13:53Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
13:41Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
13:03"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
12:50Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото
12:45Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять
12:13Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане
11:42Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
11:08Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
11:01Против России готовят экотеррористов
10:27В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
10:01Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
09:32В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео