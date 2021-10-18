https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsy-zadoljali-za-gaz-bolee-500-mlrd-sumov-20952522.html

Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов

Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов

Абонентам устанавливают "умные" счетчики, которые автоматически отключат должников, предупреждают газовые службы. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T16:21+0500

2021-10-18T16:21+0500

2021-10-18T16:21+0500

общество

узбекистан

газоснабжение

газ

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности за газ в Узбекистане составляет 501,6 миллиарда сумов. Долг не погашен у более 1,2 миллиона абонентов по всей стране, сообщает "Худудгазтаъминот".В Узбекистане ведется поэтапная замена старых газовых счетчиков на современные "умные счетчики", подключенные к Автоматической системе контроля учета газа. К данному моменту установлено более двух миллионов таких приборов учета. Их удобство еще и в том, что абоненты теперь могут оплачивать газ в любой момент через мобильное приложение.Для абонентов со старыми счетчиками газовые службы запустили специальный Telegram-бот, который позволяет получить необходимую информацию и оплатить потребленное "голубое топливо".Замена старых счетчиков на новые по всей стране завершится в ближайшие месяцы. После этого автоматическая система контроля и учета газа отключит газоснабжение у должников, предупреждают в АО "Худудгазтаъминот" и призывают абонентов выплатить задолженность и пеню до наступления холодов.Между тем, Минэнерго бьет тревогу по поводу объемов хищения природного газа в стране. За девять месяцев текущего года в Узбекистане похищено почти 87 миллионов кубометров газа на 77 миллиардов сумов.По данным министерства, за предстоящий отопительный период планируется поставить населению 11 миллиардов кубометров "голубого топлива".

https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html

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узбекистан, газоснабжение, газ