https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-uzbekistane-uzakonili-doljnost-pomoschnika-deputata-20956052.html

В Узбекистане узаконили должность помощника депутата

В Узбекистане узаконили должность помощника депутата

Оплата труда, а также гарантийные и компенсационные выплаты помощнику будут осуществляться за счет средств политической партии, получающей деньги из... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T19:25+0500

2021-10-18T19:25+0500

2021-10-18T19:25+0500

общество

депутаты

закон

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Должность помощника депутата официально введена в Узбекистане в соответствии с законом, подписанным главой государства Шавкатом Мирзиёевым.В частности, в законе "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" появилась новая статья 9-4 (помощник депутата).Согласно документу, помощником народного избранника может стать гражданин Узбекистана, достигший совершеннолетнего возраста. После приема на работу ему будет выдано служебное спецудостоверение. Оплата труда, а также гарантийные и компенсационные выплаты помощнику будут осуществляться за счет средств политической партии, получающей деньги из госбюджета.Отмечается, что данную должность не смогут занять близкие родственники депутата. К тому же помощником не назначат лиц с непогашенной или неснятой судимостью за совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление.В августе этого года в Законодательной палате Олий Мажлиса разработали проект документа, в котором было предложено ввести должность помощника депутата. По плану, народные избранники будут выявлять проблемы, искать их решения и общаться с избирателями своего округа.

https://uz.sputniknews.ru/20190826/V-khokimiyatakh-strany-poyavitsya-novaya-vakansiya-pomoschnika--12301706.html

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депутаты, закон