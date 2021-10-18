Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-uzbekskom-anklave-sox-postroen-aeroport-20950620.html
В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
Тестовые полеты из узбекского эксклава в Кыргызстане в Фергану начнутся в ближайшее время 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T15:16+0500
2021-10-18T15:25+0500
общество
аэропорт
узбекистан
кыргызстан
эксклав сох
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/10/20935265_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_f79a5bbc41ce27c9d059750ee71ff88c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В узбекском эксклаве Сох в Кыргызстане завершилось строительство аэропорта. Воздушный порт свяжет эксклав с Ферганской областью, решив проблему транспортной доступности района и его зависимости от дороги, проходящей через киргизскую территорию, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.С новым аэропортом ознакомился хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров, сообщает пресс-служба областного хокимиата.На строительство воздушного терминала выделено 6,8 миллиардов сумов. Площадь аэропорта около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.Указ о строительстве аэропорта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2020 года. Дорога через Баткенскую область Кыргызстана, связывающая эксклав с основной территорией Узбекистана, в тот момент была перекрыта киргизской стороной, по официальным данным – в соответствии с фитосанитарными нормами Евразийского экономического союза. Дорога вновь открылась в апреле текущего года.Напомним, 31 мая 2020 года на границе Соха произошел конфликт между местными жителями. Причина конфликта традиционная – жители не поделили родник. В результате инцидента пострадало 25 человек. За участие в беспорядках суд Узбекистана приговорил двух граждан к пяти годам тюрьмы, еще 20 – к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет.Конфликты на границе Узбекистана и Кыргызстана возникают периодически. Связано это в том числе с тем, что порядка 15% госграницы до недавнего времени были спорными. Глава Комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев в конце марта заявил, что две страны решили вопросы по спорным участкам границы, и процесс демаркации и делимитации близится к завершению.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/sox-stal-blije-kak-dobratsya-iz-rishtana-v-anklav-i-obratno-18161766.html
эксклав сох
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/10/20935265_124:0:1157:775_1920x0_80_0_0_bea61e9b2ee9f740de55de7e6a063009.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэропорт, узбекистан, кыргызстан, эксклав сох

В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт

15:16 18.10.2021 (обновлено: 15:25 18.10.2021)
393
© Хокимият Сохского районаПостроен новый аэропорт в Сохе
Построен новый аэропорт в Сохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Хокимият Сохского района
Тестовые полеты из узбекского эксклава в Кыргызстане в Фергану начнутся в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В узбекском эксклаве Сох в Кыргызстане завершилось строительство аэропорта. Воздушный порт свяжет эксклав с Ферганской областью, решив проблему транспортной доступности района и его зависимости от дороги, проходящей через киргизскую территорию, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.
С новым аэропортом ознакомился хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров, сообщает пресс-служба областного хокимиата.

"Завершено строительство нового аэропорта в Сохе. В ближайшие дни состоятся тестовые полеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.

На строительство воздушного терминала выделено 6,8 миллиардов сумов. Площадь аэропорта около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.
© Хокимият Сохского районаПостроен новый аэропорт в Сохе
Построен новый аэропорт в Сохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Построен новый аэропорт в Сохе
© Хокимият Сохского района
Указ о строительстве аэропорта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2020 года. Дорога через Баткенскую область Кыргызстана, связывающая эксклав с основной территорией Узбекистана, в тот момент была перекрыта киргизской стороной, по официальным данным – в соответствии с фитосанитарными нормами Евразийского экономического союза. Дорога вновь открылась в апреле текущего года.
Напомним, 31 мая 2020 года на границе Соха произошел конфликт между местными жителями. Причина конфликта традиционная – жители не поделили родник. В результате инцидента пострадало 25 человек. За участие в беспорядках суд Узбекистана приговорил двух граждан к пяти годам тюрьмы, еще 20 – к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет.
© Хокимият Сохского районаПостроен новый аэропорт в Сохе
Построен новый аэропорт в Сохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Построен новый аэропорт в Сохе
© Хокимият Сохского района
Конфликты на границе Узбекистана и Кыргызстана возникают периодически. Связано это в том числе с тем, что порядка 15% госграницы до недавнего времени были спорными. Глава Комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев в конце марта заявил, что две страны решили вопросы по спорным участкам границы, и процесс демаркации и делимитации близится к завершению.
Дорога Сох—Риштан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Инфографика
Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно
5 апреля, 20:13
1627
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:21Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
16:07Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
16:03Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда
15:17Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
15:16В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
15:13Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента
14:57Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
14:19На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
13:53Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
13:41Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
13:03"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
12:50Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото
12:45Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять
12:13Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане
11:42Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
11:08Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
11:01Против России готовят экотеррористов
10:27В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
10:01Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
09:32В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео