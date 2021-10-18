https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-uzbekskom-anklave-sox-postroen-aeroport-20950620.html
В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
Тестовые полеты из узбекского эксклава в Кыргызстане в Фергану начнутся в ближайшее время 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T15:16+0500
2021-10-18T15:16+0500
2021-10-18T15:25+0500
общество
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кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В узбекском эксклаве Сох в Кыргызстане завершилось строительство аэропорта. Воздушный порт свяжет эксклав с Ферганской областью, решив проблему транспортной доступности района и его зависимости от дороги, проходящей через киргизскую территорию, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.С новым аэропортом ознакомился хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров, сообщает пресс-служба областного хокимиата.На строительство воздушного терминала выделено 6,8 миллиардов сумов. Площадь аэропорта около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.Указ о строительстве аэропорта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2020 года. Дорога через Баткенскую область Кыргызстана, связывающая эксклав с основной территорией Узбекистана, в тот момент была перекрыта киргизской стороной, по официальным данным – в соответствии с фитосанитарными нормами Евразийского экономического союза. Дорога вновь открылась в апреле текущего года.Напомним, 31 мая 2020 года на границе Соха произошел конфликт между местными жителями. Причина конфликта традиционная – жители не поделили родник. В результате инцидента пострадало 25 человек. За участие в беспорядках суд Узбекистана приговорил двух граждан к пяти годам тюрьмы, еще 20 – к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет.Конфликты на границе Узбекистана и Кыргызстана возникают периодически. Связано это в том числе с тем, что порядка 15% госграницы до недавнего времени были спорными. Глава Комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев в конце марта заявил, что две страны решили вопросы по спорным участкам границы, и процесс демаркации и делимитации близится к завершению.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/sox-stal-blije-kak-dobratsya-iz-rishtana-v-anklav-i-obratno-18161766.html
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аэропорт, узбекистан, кыргызстан, эксклав сох
В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
15:16 18.10.2021 (обновлено: 15:25 18.10.2021)
Тестовые полеты из узбекского эксклава в Кыргызстане в Фергану начнутся в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik
. В узбекском эксклаве Сох в Кыргызстане завершилось строительство аэропорта. Воздушный порт свяжет эксклав с Ферганской областью, решив проблему транспортной доступности района и его зависимости от дороги, проходящей через киргизскую территорию, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан
.
С новым аэропортом ознакомился хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров, сообщает пресс-служба областного хокимиата.
"Завершено строительство нового аэропорта в Сохе. В ближайшие дни состоятся тестовые полеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.
На строительство воздушного терминала выделено 6,8 миллиардов сумов. Площадь аэропорта около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.
Указ о строительстве аэропорта подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2020 года. Дорога через Баткенскую область Кыргызстана, связывающая эксклав с основной территорией Узбекистана, в тот момент была перекрыта киргизской стороной, по официальным данным – в соответствии с фитосанитарными нормами Евразийского экономического союза. Дорога вновь открылась в апреле текущего года.
Напомним, 31 мая 2020 года на границе Соха произошел конфликт между местными жителями. Причина конфликта традиционная – жители не поделили родник. В результате инцидента пострадало 25 человек. За участие в беспорядках суд Узбекистана приговорил двух граждан к пяти годам тюрьмы, еще 20 – к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет.
Конфликты на границе Узбекистана и Кыргызстана возникают периодически. Связано это в том числе с тем, что порядка 15% госграницы до недавнего времени были спорными. Глава Комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев в конце марта заявил, что две страны решили вопросы по спорным участкам границы, и процесс демаркации и делимитации близится к завершению.